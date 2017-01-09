Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Ben Anadolu'yum' şiiriyle gönüllere taht kuran Hacı Gürhan'dan Fethi Sekin'e gözyaşı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Ben Anadolu'yum' şiiriyle gönüllere taht kuran Hacı Gürhan'dan Fethi Sekin'e gözyaşı

Kendi yazdığı 'Ben Anadolu'yum' adlı şiirle milyonların gönlünde taht kuran Hacı Gürhan isimli vatandaş, İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen hain terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in annesine yazdığı ağıdı dinlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Kendi yazdığı "Ben Anadolu'yum" adlı şiirle milyonların gönlünde taht kuran Hacı Gürhan isimli vatandaş, İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen hain terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in annesine yazdığı ağıdı dinlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Hacı Gürhan, İHA'ya yaptığı açıklamada, son dönemlerde yaşanan terör olaylarının Kürtlükle, Türklükle alakasının olmadığını belirterek, "Şiirimde anlattığım gibi, biz hepimiz bu toplumun insanlarıyız. Cenabı Allah bizi elbette ayrı ayrı yaratmış. Bunlar bizim zenginliklerimiz aslında" dedi.

"Şehidin o ağıdını dinleyince vallahi ağladım"

Düşmanların dört koldan Türkiye'ye saldırdığını ifade eden Hacı Gürhan, "Bu işin Kürt'ü, Türk'ü yoktur. Ben şehidin o ağıdını dinleyince vallahi ağladım. Yani nasıl anlatayım. Kürt'le Türk'le bu işin alakası yok. Biz hepimiz Kürt'üz, Türk'üz, Çerkez'iz, Dadaş'ız hepimiz biriz. Bu işleri yapanlar tacirlerdir, tüccarlardır. Türkiye'nin düşmanlarıdır, bizim düşmanlarımızdır. Adamlar dört koldan bize saldırıyorlar. Mesele budur" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı beni tebrik etti"

Gürhan, kendi yazdığı Vatan Şiiri'ni okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Malatya ziyaretinde kendisiyle görüştüğünü de kaydederek, "Ben medyadan duydum Cumhurbaşkanı'nın beni davet ettiğini. AK Parti yönetimi beni aradı ve durumu anlattılar. Bir açılış vardı, o açılışta ayaküstü görüştük, beni tebrik etti. Allah yardımcısı olsun. Başı beladan kurtulmuyor ki. Darbedir, savaştır bir sürü şey" dedi.

"Bu şiirimi çözüm sürecinde yazdım"

Doğu'da daha önce devletin tutumunun bazı olumsuz sonuçlar doğurduğunu, ancak son yıllarda devletin güzel işler yaptığını söyleyen Gürhan, "Biz çok şey biliyoruz. Fakat ne yazık ki pek fazla konuşamıyoruz. Son zamanları demiyorum, bizi bu duruma daha önce yaşananlar getirdi. Devlet yüzde 90 değişti. O zamanki devletin içindeki çeteler, derin devletler bu toplumu bu hale getirdi.1974 tarihinde Bingöl Askerlik Şube Başkanı, eğer sağ ise Kerim Deliduman idi eğer yanılmıyorsam. Bir ona sorsunlar, bu dağda olan çocukların babaları, dedeleri herkes silahını kuşanıp gelip askerlik şubesinin önünde 'bizi askere alın' diyorlardı. Ben de bu şiirimi 2003'teki çözüm sürecinde yazdım. Şiirimde her şeyi anlattım" ifadelerini kullandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Konyaspor ikinci devreye hazır
CHP lideri buna çok kızacak: O da artık bir AK Partili
Dilay Gül'ün katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
Rize TB Başkanı Erdoğan'dan Özakalın'a ziyaret
SAÜ öğretim üyeleri ile Savuma Sanayi Müsteşarlığı arasında toplantı yapıldı
Akyazı'da şehitleri anma yürüyüşü gerçekleşti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
CHP PM toplantısından 'direniş' kararı çıktı
CHP PM toplantısından 'direniş' kararı çıktı
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti
İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Konyaspor ikinci devreye hazır
Konyaspor ikinci devreye hazır
CHP lideri buna çok kızacak: O da artık bir AK Partili
CHP lideri buna çok kızacak: O da artık bir AK Partili
Dilay Gül'ün katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
Dilay Gül'ün katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
Rize TB Başkanı Erdoğan'dan Özakalın'a ziyaret
Rize TB Başkanı Erdoğan'dan Özakalın'a ziyaret
SAÜ öğretim üyeleri ile Savuma Sanayi Müsteşarlığı arasında toplantı yapıldı
SAÜ öğretim üyeleri ile Savuma Sanayi Müsteşarlığı arasında toplantı yapıldı
Akyazı'da şehitleri anma yürüyüşü gerçekleşti
Akyazı'da şehitleri anma yürüyüşü gerçekleşti
SASKİ alo 185 hattı 2016'da 786 bin çağrı yanıtladı
SASKİ alo 185 hattı 2016'da 786 bin çağrı yanıtladı
Başkan Tekin 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutladı
Başkan Tekin 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutladı
Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı
Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı
Sarıkamış yürüyüşünde kurtarma operasyonu
Sarıkamış yürüyüşünde kurtarma operasyonu
İş Adamı Akcan Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
İş Adamı Akcan Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Alaçam'da Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri
Alaçam'da Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English