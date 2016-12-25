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BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Turbay: 'İsrail işgal ettiği toprakları derhal terk etmelidir'
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BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Turbay: 'İsrail işgal ettiği toprakları derhal terk etmelidir'

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay,

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay,

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Filistin ve Suriye'de işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi gerektiğini belirtti.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, BM Güvenlik Konseyinde Filistin lehine alınan karara ilişkin açıklamada bulundu. Turbay, BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmasını talep eden kararın gecikmiş bir adaletin tecellisi olduğunu, mazlum ve mağdur Filistin halkının yıllardır geciken hakkının bir kez daha haklıya teslim edilmesini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti. Turbay, kararın 50 yıldır işgal altında bulunan, utanç duvarlarıyla adeta kapalı cezaevinde yaşama hapsedilen Filistin halkının, Müslümanların, Ümmed-i Muhammed'in gök kubbeyi inleten dualarının karşılığı olsa da İsrail tarafından uygulanmaması halinde önümüzdeki sürecin farklı bir boyutta daha çetin mücadelelere sahne olacağını göstermekte olduğunu ifade etti.

"İsrail'in insan hakları sicili bozuk"

"Kararla yıllardır hiçbir yasal geçerliliği olmadığı halde uluslararası hukuku alenen ihlal eden İsrail'in işgal için yardım dilenmesinin artık sonu gelse de, hükümet yetkilileri tarafından BM Güvenlik Konseyi kararının daha öncekilerde olduğu gibi tanınmayacağının açıklanması artık bardağı taşırmakta, sabırları zorlamaktadır" diyen Turbay, şöyle devam etti:

"İsrail'in uluslararası hukuk, insan hakları ve anlaşma kararları konusundaki sicilinin öteden beri bozuk olduğunu artık tüm dünya bilmektedir. BM Güvenlik Konseyinin kararlarını geçersiz sayan pek çok ülkeye ekonomik ambargo ve benzeri yaptırımlar uygularken, İsrail söz konusu olduğunda daha farklı bir prosedür izleyerek konuyu tavsiyelerle geçiştirmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. Kararların dikkate alınmaması, İsrail'in adeta kuklası haline gelen BM Güvenlik Konseyinin varlığını da tartışılır hale getireceğinden bu konuda Konsey'in dikkatli adım atması gerekmektedir."

Son kararla İsrail'in 1967 yılından bugüne defalarca alınan ancak uygulanmayan BM kararları doğrultusunda Filistin ve Suriye'de işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi ve 1967 öncesi sınırlarına dönmesi gerektiğini belirten Turbay, "Bundan böyle saldırıların, ablukanın ve utanç duvarlarını inşa etmenin gerekçesini en ufak bir utanç duymadan 'nefsi müdafaa' olarak dillendiren İsrail'in işgal ettiği topraklar için bir bahanesi kalmamıştır. İsrail'in Siyonist askerlerinin kirli postallarıyla ezilen Filistin sokaklarının, Mescid-i Aksa'nın mübarek taşları artık sızlamamalıdır. Ümmetin onurunu kurtarmak biz Müslümanların boynumuzun borcu olmalıdır. Bu konuda başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman devletlerin İsrail'e unutamayacağı bir ders vermesinin zamanı gelmiştir. Hükümeti, muhalefeti ve tüm sivil toplum kuruluşları ile işgalci İsrail'e karşı her türlü yaptırımın hayata geçirilerek tepkinin dozajı daha fazla hissettirilmelidir. Filistin, İsrail işgalinden kurtarıldığı taktirde Hz. Süleyman'ın kuşlarının sesinin bundan böyle daha başka çıkacağı, sarayların çeşmesinden akan suların daha berrak akacağı, ezan seslerinin daha gür çıkacağı günler çok yakındır" dedi.
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