Bellona AGÜ sahasında kazandı

Bellona AGÜ, Eurocup Women maçında sahasında ağırladığı Cavigal Nice Basket'i 66-56 mağlup etti.
Bellona AGÜ, Eurocup Women maçında sahasında ağırladığı Cavigal Nice Basket'i 66-56 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Hakemler: Jokic xx, İsachenko xx, Grigogas xx Bellona AGÜ: Wauters xx 14, Dila xx 3, Ayşegül Günay xx 6, Dublevic xx 10, Gray xx 6, Şaziye xx 6, Sanders xx 2, Gizem 2 xx, Mazic xx 9, Wright 8 xx Cavigal Nice Basket: Toure xx 18, Foppossi xx 7, Sigmundova xx 4, Anderson xx 2, Bender xx 3, Macaulay xx 6, Kamba xx 10, Bar xx 6 1. Periyot: 25-20 (Cavigal Nice Basket lehine) Devre: 37-33 (Bellona AGÜ lehine) 3. Periyot: 58-40 (Bellona AGÜ lehine)
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