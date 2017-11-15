15.11.2017 12:59 Beline sarılı 1 kilo eroin ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın beline sarılı 1 kilo 45 gram eroini ele geçirdi. Van'da jandarma ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın beline sarılı 1 kilo 45 gram eroini ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Gevaş ilçesi Balaban yol emniyet kontrol devriyesinde durdurulan bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada seyahat eden şahıstan şüphelenilmesi üzerine; şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde üzerine bel kısmına korse ile gizlenmiş vaziyette 1 kilo 45 gram eroin ele geçirildi. Van ilinden temin ettiği uyuşturucuyu Edirne iline sevk edeceği tespit edilen, şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmiş olup, işlemleri devam etmektedir" denildi.

(Şükrü Akyüz/İHA)

