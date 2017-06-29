Belhanda yola çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Faslı futbolcu Younes Belhanda, İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcunun 16.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Faslı futbolcu Younes Belhanda, İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcunun 16.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, İstanbul'a doğru yola çıktı. Belhanda'nın kulübü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Yıldız futbolcunun bugün saat 16.20'de Atatürk Havaalanı'nda olması bekleniyor. Belhanda, Galatasaray ile son görüşmeleri yapıp, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

(Oğuzhan Ort / İHA)