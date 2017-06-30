Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Younes Belhanda, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Faslı oyuncu, bugün saat 12.00'de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Faslı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
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