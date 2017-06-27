Belhanda, perşembe günü İstanbul'da

Galatasaray'ın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından transfer etmek istediği Younes Belhanda, perşembe günü İstanbul'a geliyor.
Galatasaray'ın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından transfer etmek istediği Younes Belhanda, perşembe günü İstanbul'a geliyor. Sarı-kırmızılı takımın görüşmelere başladığını duyurduğu Belhanda, perşembe günü saat 16.20'de İstanbul'da olacak. 27 yaşındaki oyuncuyla son kez görüşüp, transferi kesinleştirecek olan sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda'nın sağlık kontrolünde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda sözleşme imzalayacak. (Oğuzhan Ort/İHA)
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