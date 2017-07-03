'Belhanda ile yıllar önce iletişimimiz vardı'

Atiker Konyaspor'un yeni transferi Faslı Mehdi Bourabia, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile yıllar önce iletişim halinde olduklarını söyledi.

Atiker Konyaspor'un yeni transferi Faslı Mehdi Bourabia, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile yıllar önce iletişim halinde olduklarını söyledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya'da forma giyen Faslı Mehdi Bourabia ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Başarılı orta saha oyuncusu Mehdi, İhlas Haber Ajansı muhabirine transfer süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.



"KONYASPOR İLE ANLAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Konyaspor ile anlaşma imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirten Mehdi, "Türk ligi hakkında güzel şeyler duydum. Daha önce burada bulunan hiçbir futbolcu ile konuşmadım ancak tanıdığım bazı futbolcular var ve onlarla konuşacağım. Türk takımlarına ilgim vardı. Konyaspor'un büyük taraftarının olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağını duydum. Bu benim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.



"AVRUPA'DA OLMASI TÜRKİYE'YE GELME FİKRİNİN BONUSU OLDU"

Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olmasının transferinde etkili olduğunu söyleyen Faslı oyuncu, "Avrupa'da olması Türkiye'ye gelme fikrinin bonusu oldu. Eğer Avrupa'da mücadele etmeyecek olsaydı bile gelirdim. Ama bu kararı almama yardımcı oldu. UEFA'da mücadele edeceğim için mutluyum. Oldukça önemli bir müsabaka. Takım için en iyisini yapmayı umuyorum" diye konuştu.



"BELHANDA İLE YILLAR ÖNCE İLETİŞİMİMİZ VARDI"

Galatasaray'ın yeni transferi Faslı Younes Belhanda ile birkaç yıl önce iletişiminin olduğunu ifade eden Mehdi, "Yıllardır Belhanda'yı görmedim. Ancak yakın zamanda görüşeceğimizi umuyorum. Türkiye Ligi hakkında yakın zamanda daha fazla bilgi edinmiş olacağım ve bunu keşfetmekten memnun olacağım" dedi.



"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Daha önce İstanbul'a tatil için geldiğini belirten başarılı oyuncu, "Bu ülkeyi seviyorum. Ayrıca İstanbul'u da seviyorum ve İstanbul büyük bir şehir. Türk kültürü hakkında da biraz bilgim var. Konya'yı keşfediyorum ve kent hakkında güzel şeyler duydum. Bunlar benim için güzel şeyler" değerlendirmesinde bulundu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)