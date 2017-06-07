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Belgeselde izlemiş, parçalara bölerek öldürmüş
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Belgeselde izlemiş, parçalara bölerek öldürmüş

Bursa'da arkadaşını ekmek bıçağıyla parçalara ayırarak öldüren şahsa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' talebiyle dava açıldı. Şüphelinin iddianamedeki ifadesinde, parçalama işini merakından dolayı belgesellerde izlediğini söylediği yer aldı.

Bursa'da arkadaşını ekmek bıçağıyla parçalara ayırarak öldüren şahsa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' talebiyle dava açıldı. Şüphelinin iddianamedeki ifadesinde, parçalama işini merakından dolayı belgesellerde izlediğini söylediği yer aldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, geçen yıl aralık ayında yaklaşık 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın (35) arkadaşı Akif Tamtürk (43) tarafından öldürülüp parçalandığını ortaya çıkardı. Altı'nın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile irtibata geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda cinayeti kabul eden şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı şüpheli hakkındaki iddianameyi tamamladı. 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Tamtürk, önümüzdeki günlerde müebbet talebiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE KAN DONDURAN İFADELER
Öte yandan şüphelinin emniyet ve poliste verdiği ifadeler iddianamede yer aldı. Şüpheli olayı şöyle anlattı:
"Hüseyin ile aynı iş yerinde 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bekar olan Hüseyin Altı benden kız bulmamı istedi. Ona kız bulabileceğimi, Üsküp'te bir kız olduğunu ama masraflı olacağını söyledim. Ondan ara ara toplam 44 bin TL'sini aldım. Bu aldığım parayla kendisine kız aramadım ve parayı gece eğlencelerinde harcadım. 26 Mart günü Gökdere Metro İstasyonu'ndan inen Hüseyin Altı, saat 14.40 civarında Selimzade Mahallesi'nde bulunan evime geldi. Hüseyin Altı bana 'Kız meselesi çok uzadı' dedi. Ben de parayı harcadığımı, kız aramadığımı söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Altı, küfür edip, bana yumruk attı. Ben de ona yumruk attım ve yere düştü. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve evin salonunda bir boğuşma oldu. Önce sol karın boşluğundan sonra da değişik yerlerinden defalarca bıçakladım."

"PARÇALARA AYIRDIM"
Öldüğünü anlayınca cesedi banyoya götürdüğünü anlatan Taktürk, "İlk önce diz kapaklarının oradaki eklem yerlerini keserek ayak kısımlarını parçaladım. Daha sonra kasıklardan bacaklarını keserek ayırdım.Bu şekilde 4 parçayı ayrı ayrı poşetlere koydum. Kollarının omuz kısımlarından keserek onları da iki ayrı poşete koydum. Kafasını da koyarak toplam 7 poşet yaptım. Pazar arabasına 3 torba koyarak sokaktaki çöp konteynerine kıyafetleri olan poşeti attım. Hipodrom minibüslerine binerek, Demirtaş istikametine doğru çevre yoluna yakın yerde indim. Otlarla kaplı yerlere poşetleri attım. Eve geldim ve diğer 4 adet poşeti de aldım. Vatan Mahallesi tarafına yaya olarak pazar arabasıyla götürüp, çöp konteynerlerine attım. Daha sonra eve gelerek salonu ve banyoyu yıkadım. Salondaki halıyı halı yıkamacıda yıkattırdım" dedi.

"BU BÖLGELERİN KOLAY PARÇALANACAĞINI BELGESELLERDE İZLEMİŞTİM"
Bu parçalama işini merakından dolayı belgesellerde izlediğini belirten şüpheli, "Bu bölgelerin kolay parçalanabileceğini biliyordum. Ama bu belgeselleri neden izlediğimi bilmiyorum. Ölen şahsın iç organlarını da aynı parçaladığım halleriyle poşetle koydum. Olayda kimse bana yardım etmedi. Pişmanım" diye konuştu.
Öte yandan şüphelinin tutukluluğuna devam incelemesi sırasında Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki itiraflarından döndüğü ve suçlamayı kabul etmediği iddianamede yer aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ölen şahsın cesedi bulunamadı.
(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)

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