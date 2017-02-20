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Belediyeden 'heykel' yalanlaması
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Belediyeden 'heykel' yalanlaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'İşte Atatürk ve 18 silah arkadaşı heykellerinin içler acısı hali' başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "İşte Atatürk ve 18 silah arkadaşı heykellerinin içler acısı hali" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.
Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, ulusal ve yerel basına konu olan 'İşte Atatürk ve 18 silah arkadaşı heykellerinin içler acısı hali' başlıklı haber ile ilgili açıklama yapılması uygun görülmüştür. 'İşte Atatürk ve 18 silah arkadaşı heykellerinin içler acısı hali' başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmadığı gibi haberde kullanılan heykellerin bakımının en son iki yıl önce yapıldığı ifadesinin gerçek dışı olduğu da, yazı ekinde gönderdiğimiz fotoğraflarda açıkça görülmektedir" denildi.

"HABERİN GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU FOTOĞRAFLAR KANITLIYOR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 'Kurtuluş Şehri' unvanını her zaman büyük bir onurla taşıdık ve taşıyoruz. Bir ülkenin istiklaline giden yolun ilk adımlarının atıldığı şehir olarak, bu önemli tarihi en iyi şekilde hatırlatmak, sonsuza kadar unutturmamak ve gelecek nesillere de aktarmak adına birçok projeyi hayata geçirdik ve halen de kamuoyunun yakından bildiği yeni projelerin hayata geçirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız bunca çalışmaya ve hassas duruşumuza rağmen kamuoyuna 'İşte Atatürk ve 18 silah arkadaşı heykellerinin içler acısı hali' başlığıyla yansıtılan haber en çokta bizleri üzmüştür".

"BAKIMSIZ BIRAKMAK BİR KENARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Haberde yansıtıldığı gibi Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinden oluşan anlamlı eser bakımsız ve ilgisiz bırakılmış bir yer değil tam tersi gözümüz gibi baktığımız ve her gün yerli yabancı yüzlerce insan tarafından ziyaret edilen önemli bir merkezdir. Her türlü kötü hava şartlarına karşı dayanıklı özel bir malzeme kullanılarak yapılan heykellerin yine özel bazı kimyasallar kullanılarak ve rutin olarak temizlik ve bakımları yapılmakta olup, bu temizlik malzemelerinin de heykellere zarar vermemesi için belirli aralıklarla kullanımı söz konusudur. En son temizlik ve bakımı da 4 Şubat 2017 tarihinde yine kalabalık bir ekiple yapılmıştır. Bir açık hava mekanı olarak, deniz kıyısında yer alan Tütün İskelesi ve heykellerin söz konusu yerde çok sayıda bulunan başta martılar ve deniz kuşları tarafından kirletilmesi elbette doğaldır. Ancak bu durum için de görevli personel tarafından rutin aralıklarla temizlik çalışması yapılmaktadır. Bunun dışında heykeller de ifade edildiği gibi 'içler acısı' bir bakımsızlık, ihmal ve duyarsızlık olarak adlandırılabilecek bir tutum elbette söz konusu değildir ve olamaz da."

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