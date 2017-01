05.01.2017 17:48 Belediye personeli kan bağışı için verilen istirahatı reddetti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığı açıklamasının ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi harekete geçti. Kan bağışı yapan personelin izinli sayılması için talimat veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurum personelinin kan bağışı için verilen izinleri geri çevirmesiyle gurur duyduğunu söyledi.



Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis üyeleri ve çalışanları, Trabzon Caddesi'nde bulunan kan merkezine giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışına destek olmak için vatandaşlara çağrıda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Ülkemizin kan ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayan Kızılay Genel Müdürlüğünden bir açıklama söz konusu oldu. Kan stoklarının azaldığıyla alakalı. Açıklamanın ardından dün ve bugün ülkemizde kan bağışıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesiyle kan stoklarımız normal seviyeye ulaştı. Bizde kampanyaya destek olmak için belediye personelimizle birlikte kan ihtiyacına destek olmak için buradayız. Ayrıca bugün bir karar aldık. Kan veren kişi bir gün dinlenmesi gerekir, biz de personelimizin bir gün izin yapmaları için bir karar almıştık. Fakat personelimiz kan vermelerine rağmen işlerinde çalışma kararı aldı. Bu da bizleri duygulandırdı" dedi.



İzinli olmalarına rağmen kan bağışı yapan ve görevlerine devam eden belediye personeli ise, "Bir ünite kan devletimize milletimize helali hoş olsun. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştular.