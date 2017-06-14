Belediye oyuncakları kaldırdı, çocuklar geri istedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediyenin çocuk parkını kaldırıp elektrikli otobüsler için şarj istasyonu yapmak istemesi, vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediyenin çocuk parkını kaldırıp elektrikli otobüsler için şarj istasyonu yapmak istemesi, vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

Karabağ ilçesi Uzundere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, belediye tarafından Uzundere Spor Kulübünün bahçesinde bulunan parktaki oyuncakların sökülmesine tepki gösterdi. Çocuklarını oyun oynaması için parka getiren aileler, oyuncakları yerinde göremeyince şok oldu. Bunun üzerine araştırma yapan mahalle sakinleri, çocuk parkının yerine elektrikli otobüsler için şarj istasyonu yapılacağı bilgisine ulaştı. Şarj istasyonunu istemeyen mahalleli de, bir araya gelerek belediyeyi 'Uzundere bizimdir, bizim kalacak' şeklinde sloganlar atarak protesto etti.



"SALINCAĞIMIZ NEREDE?"

Çocukları ile birlikte sürekli parka geldiğini belirten 33 yaşındaki Emel Kutman, "Burada hepimizin çocukları oynuyor, bütün ailelerimiz burada otururken çocuklarımız karşımızda gözümüzün önünde oynuyorlar, dışarıya çıkmıyorlar. Burayı komple yavaş yavaş içeriye otobüs sokacaklar, şarj aletlerini koyacaklar ve çocuklarımıza oyun alanı bırakmayacaklar. Dışarı da her yer de her sokakta güzel parklar var. Bizim iki tane salıncağımıza göz diktiler, çocuklarımızı mahvetmeye hakları yok. Bugün gelen sadece 7-8 tane çocuğun baktığı tek şey ağaçlardı, salıncağımız nerede diye sordular. Çocuklar üzülerek tekrar evlerine geri döndü. Haksızlık bu Uzundere çocuklarına, annelerine bize yapılan bir haksızlık bu" şeklinde konuştu.



"BELEDİYE AMCANIZ OYUNCAKLARINIZI ÇALDI"

Öte yandan, Uzundere'de doğan ve 74 yıldır Uzundere'de yaşadığını ifade eden Emirza Kutman, "Bu köy tam 300 senelik köy, ben 150 senelik evde oturuyorum. Bu park çocuklar için güvenli, buradan dışarıya çıkarmıyoruz. Burada çocuk gözümüzün önünde olsa rahat rahat otururuz. Biz burada eshot istasyonu istemiyoruz" dedi.

Öte yandan mahalle sakinlerinin parkın girişine astıkları "Üzgünüz çocuklar! Belediye amcanız oyuncaklarınızı çaldı" yazılı pankartta dikkat çekti.

