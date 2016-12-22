Belediye meclis üyesine 7,5 yıl hapis cezası

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesinin tutuklu DBP'li meclis üyesi Halis Gültekin'e 'terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesinin tutuklu DBP'li meclis üyesi Halis Gültekin'e "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Geçen yıl tutuklanan DBP'li meclis üyesi Halis Gültekin'in bugün Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görüldü. Gültekin, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklanan Gültekin'in yerine kayyum atanmıştı.