04.01.2017 18:15 Belediye ile ATSO ortak hizmet protokolü imzalandı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Küçük Sanayi Sitesinin taşınması konusunda ortak hizmet protokolünü imzaladı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Küçük Sanayi Sitesinin taşınması konusunda ortak hizmet protokolünü imzaladı.



Aksaray Belediye Meclis Salonunda yapılan değerlendirme toplantısında üniversite ve OSB arasında kalan 300 hektarlık alana inşa edilecek yeni Sanayi Sitesi projesi ele alındı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı sanayinin taşınması konusunda, "Sanayi projemiz ile ilgili talep toplamaya devam ediyoruz. Bu proje sadece belediyemizin değil, Ticaret ve Sanayi Odamız ve esnaflarımızın içinde olduğu bir süreç olacak. Bu aşamada esnaflarımızın bizden istek ve talepleri var. Biz bunları not ediyoruz. Talep başvurularından sonra istekleri TOKİ'ye bildirerek tekrar bir değerlendirme daha yapacağız" dedi.



Projenin detaylarını aktaran Başkan Yazgı, "Bizim 5 farklı tipte dükkanlarımızın olacağını söylemiştik. 100, 200 gibi her yüz metre artışın olduğu. Dükkanların metrekaresine göre fiyat belirleniyordu. Yani dükkanda metrekareye göre fiyatlarda artış oluyor. Biz artan değil de azalan bir maliyet olduğu bir proje hazırladık. Projeyi de belli bir noktaya getirdik. Biz bunu bu şekilde öngörüyorduk ancak biz esnaflardan talep istediğimizde bizden farklı dükkan istekleri oldu. Biz bunun değerlendirmesi yapacağız. Esnafların bizden isteği bazı konular var. Peşinat konusunda yapılabilecek bir iyileşme ve ikincisi de fiyat konusunda bin 950 tane dükkan yapacağımız bir proje hazırladık. Biz maliyetler konusunda TOKİ ile görüşeceğiz ama çok fazla bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Çünkü demir, çimento, işçilik fiyatları ile de karşılaşıyoruz. Biz farklı maliyet artışı olmadan biran önce projenin son halini TOKİ'ye verip, TOKİ'nin ihale ederek işi başlatmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Talep toplama sırasında sıkça karşılaşılan sorular olduğunu belirten Başkan Yazgı, "Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de şu; sanayide değil de başka bölgede dükkanı olup da yeni sanayiden dükkan almak isteyenlerin durumu ne olacak diye sorular geliyor. Ben şunu demek istiyorum. Dükkan sahibi olmak isteyen herkes dükkan alabilecek ama ne zaman olacak? İlk etap bittikten sonra ikinci etapta olacak. Yurt dışında ya da il sınırlarında gayrimenkul alarak yatırım yapmak isteyenler de olabilir. Onlar da dükkan alabilecek ama bizim birinci önceliğimiz sanayi esnafının dükkan sahibi olması. Kiracılar, mal sahibi olarak işletmeci olanlar var, çıraklar var, kalfalar var. Biz önceliği sanayide çalışan kalfa, çırak ve esnaflara veriyoruz. Kiracıların, yeni sanayide kirada değilde kira öder gibi mal sahibi olmasını amaçlıyoruz. Yerimiz çok büyük, 300 hektarlık alan var büyüme alanı içinde yer alacak şekilde. Bu toplanan taleplerde farklı istekleri değerlendireceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası bu projenin içinde. Çünkü sanayimizde Ticaret Odası kayıtlı yaklaşık 400 tane esnafımız var. Esnafımızın varsa bir talepleri bunları kayıtlı odalarına iletebilirler. Bizim belediyemizin giriş katında talep toplama birimimiz var. Burada ön talep değil, asıl talepleri alıyoruz. Bize bu konuda destek sağlayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ve meclisine, diğer esnaf odalarına teşekkür ediyorum" dedi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ise, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sanayinin kalkması konusunda Ticaret Odası olarak daha önce fikirlerimizi söylemiştik. Haluk Başkanımız da sağolsun bizi hep dinledi. Biz de kayıtlı üyelerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde üyelerimiz, sanayinin taşınmasını istiyorlar. Üye esnafların hemfikir sahibi olması bizi mutlu ediyor. Ticaret Odası olarak yakın zamanda Aksaray'ın yeni sanayisine kavuşmasını temenni ediyoruz. Belediyemizin de taşınma konusunda üzerine düşen fazlasıyla yerine getirdiğine eminim. Bizler de meclisimizle birlikte belediyemize bu konuyla ilgili her türlü desteğe vermeye hazırız" dedi.



Belediye ve Ticaret Odası arasında ortak hizmet protokolünü Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Ahmet Koçaş karşılıklı olarak imzalayarak, projenin Aksaray'a hayırlı olmasını dilediler.