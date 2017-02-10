10.02.2017 14:17 Belediye ekiplerini şaşkına çeviren çöp ev

Başkent'te bir daireden rahatsız edici koku geldiği ihbarı üzerine eve giren yetkililer gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Çöp evle karşılaşan ekipler adım atmakta bile zorlanırken, vatandaşlar binayı sık sık böcek bastığını söyledi. Başkent'te bir daireden rahatsız edici koku geldiği ihbarı üzerine eve giren yetkililer gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Çöp evle karşılaşan ekipler adım atmakta bile zorlanırken, vatandaşlar binayı sık sık böcek bastığını söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dede Efendi Sokakta bulunan bir binadan gelen kötü kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, durumu Valiliğe iletti. Bunun üzerine Çankaya Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Çankaya Belediyesi ekipleri harekete geçti. Oya K'nın Burak B. ve Mehmet B. isimli 2 oğluyla birlikte yaşadığı eve gelen ekipler çöp evi görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine polis ekipleri, Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık müdürlüğü yetkilileri, temizlik işleri ekipleri de bölgeye gönderildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen daire sakinlerinin, çevreden topladıkları çöpleri uzun süreden beri evlerinde biriktirdikleri ve bu nedenle tüm binayı saran kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin şikayeti üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.



KAMYONA YÜKLEDİLER"

Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta bile zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri dairenin balkonundan aşağı atarak, çöp kamyonuna yükledi.

Bina sakinlerinin şikayetlerini yetkililere bildiren yönetici Halil İbrahim Çakmış, "15-20 senedir buldukları her şeyi binaya koyuyorlar. Binadakiler, mahalledekiler rahatsız. Koku geliyordu; börtü böcek gibi haşeratlar çok oluyordu. İlaçlatıyorduk binayı. İnsan sağlığı açısından yaşanacak bir durumda değildi. Bina olarak şikayet ettik. Akli dengeleri yerinde değil. Mahallede herkes bilir. Çöpten buldukları her şeyi eve getiriyorlar" şeklinde konuştu.

Bina kapıcısı ise Yaşar Karasoy, çocukların ve annesinin akli dengesinin bozuk olduğunu belirterek, "Kocasından ayrıldı. 20 senedir böyle. İlk defa boşaltılıyor" ifadelerini kullandı.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

