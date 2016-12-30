30.12.2016 16:36 Belediye'den mültecilere yardım kamanyası

Belediye kendi ülkelerinde yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan mülteciler için yardım kampanyası başlattı. Belediye kendi ülkelerinde yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan mülteciler için yardım kampanyası başlattı.



Kampanya çerçevesinde mültecilere kullanılabilir durumdaki kıyafet, ayakkabı, battaniye, ilaç gibi toplanacak yardımlar Hayır Evi'nden mültecilere verilecek.



Türk Milletini ayakta tutan en büyük unsurun yardımlaşma duygusu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bölgede yaşanan iç savaşın Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.



Başlatılan yardım kampanyası hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Bundan 100 yıl öncesine kadar aramızda her hangi bir sınır yoktu. Suriyeliler bizim kardeşimiz ve şu anda orada ciddi acılar yaşanıyor. Onlara yardım etmek bizim görevimiz diye düşünüyoruz. Bu düşünce ile yardım kampanyası başlattık. Kullanılabilir durumdaki kıyafet, ayakkabı, battaniye, ilaç vs. yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, Belediye bünyesinde ki Hayır Evine bırakabilirler."dedi.



Yardımlaşma ruhunun kaybedilmemesi gereğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir halkının da gerekli duyarlılığı göstereceğini belirtti.

