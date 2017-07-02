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Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
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Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!

İzmir'in Dikili ilçesinde, belediye binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler, aralarında belediye başkanının makam odasının da bulunduğu odalara girip evrak ararken, bir dizüstü bilgisayar ile çok sayıda evrak çaldı. Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, belediye binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler, aralarında belediye başkanının makam odasının da bulunduğu odalara girip evrak ararken, bir dizüstü bilgisayar ile çok sayıda evrak çaldı. Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Dikili Belediyesinin geçtiğimiz aylarda hizmet binası olarak kullanmaya başladığı çok amaçlı tesislerde meydana gelen olay, 30 Haziran Cuma akşamı saat 20.50'de meydana geldi. Belediyenin Mali Hizmet Müdürlüğü odasının camını levye ile kırarak içeri giren hırsızlar, oda içerisinde masa ve dolaplarda dakikalarca evrak aradı. Aradıkları evrakı bulamayan 45-50 yaşlarındaki yüzleri açık iki şahıs, daha sonra odanın koridora bakan kapısını da kırarak, vezne bölümüne geçti. Vezne bölümünde de aradıkları evrakı bulamayan hırsızlar bir üst kata çıkarak başkanlık makam odasına girdi.

ODALARDAKİ EVRAKLARI DİDİK DİDİK ARADILAR
Belediye başkanı ve başkan yardımcısının makam odası kapılarını da kıran hırsızlar, odalardan ellerinde torba içerisinde çok sayıda evrak ve 1 diz üstü bilgisayar alarak çıktı. Başkanlık katından tekrar alt kata inen 2 hırsız, önce Numarataj Birimine, ardından Emlak İstimlak Müdürlüğüne ve sonrasında ise İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne geçerek buradaki masa ve dolap çekmeceleri ile evrakları didik didik etti. Çok sayıda evrak alan ve çok rahat oldukları gözlenen hırsızlar, tekrar üst kata çıkarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüklerinin hizmet odalarına girip oralarda da evrakları karıştırdı.
Hırsızların binaya girmesi ve yaklaşık 1 saat boyunca oda oda gezerek evrak araması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Pantolonun önüne sıkıştırdıkları evraklarla birlikte 1 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet alan kimliği belirsiz iki kişinin hırsızlık esnasında güvenlik kameraları önünde 30 saniye telefonla görüşmesi de dikkat çekti.
Polis tarafından yapılan incelemede hırsızların odalardan daha çok evrak çaldığı, başkan yardımcısının odasından 1 dizüstü bilgisayar ve Emlak İstimlak Müdürlüğünden 1 tablet aldıkları, diğer odalarda bulunan dizüstü bilgisayarları, fotoğraf makinelerini, diğer bilgisayar donanımları ile çay ocağında bulunan paralara dokunmadıkları tespit edildi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için polisin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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