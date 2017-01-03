03.01.2017 22:39 Belediye başkanının evinde korkutan yangın

Giresun'un Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçarslan'ın evinde yangın çıktı. Giresun'un Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçarslan'ın evinde yangın çıktı.



Edinilen bilgilere göre, Demirci Mahallesi'nde, Başkan Kılıçarslan'a ait evde akşam saatlerinde bacadan kaynaklanan yangın meydana geldi. Kısa sürede evin birçok yanını saran alevler köy sakinlerinin yaptığı ilk müdahale ile söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.



Başkan Murat Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, "Çok şükür can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi maddi hasar oluştu" dedi.

