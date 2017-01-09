09.01.2017 22:25 Belediye başkanını tehdit ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

SAKARYA (İHA) â€' Sakarya'da Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. SAKARYA (İHA) â€" Sakarya'da Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddia edilen B.S., C.S. ve F.K. isimli şahısları gözaltına almıştı. Öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. ve F.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

