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Belediye başkanından sel açıklaması
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Belediye başkanından sel açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sele karşı tüm ekiplerinde görev başında olduğunu, vatandaşların da daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sele karşı tüm ekiplerinde görev başında olduğunu, vatandaşların da daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Mersin'de yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yapan Başkan Kocamaz, saat 09.15 itibariyle metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü ilde Büyükşehir Belediye ekiplerinin yağmurun başladığı ilk andan itibaren göreve başladığını söyledi. Kocamaz, "Olası afetlere karşı önceliğimiz riski yüksek yerlerdi ve altyapı çalışmalarına o belirlenen bölgelerle başladık. Hatırlarsanız 2014 seçimleri öncesi Alanya Fırını'nın bulunduğu sokakta ve bu bölgede büyük sıkıntı yaşanmıştı. Aldığımız tedbirlerle bugün orada aynı sıkıntıyı çekmedik. Kesintisiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürken, şu anda arkadaşlarımıza da fotoğraflar aldırıp tespitler yapıyoruz. Nerelerde ne derece sıkıntı yaşanıyorsa bunları not ediyoruz ve önümüzdeki dönemde en kısa ve kestirme yoldan gerekli çözümleri üretelim istiyoruz. Mesela asfaltlamalardan kaynaklı su birikintileri var ve o bölgeleri de tespit edip bu sorunları ortadan kaldırmak için tedbirlerimizi alacağız" diye konuştu.

"YÜKSEKLERDEKİ KAR, YAĞMURUN ETKİSİYLE ERİDİĞİ ZAMAN AŞAĞI GELECEK SULAR HER AN TEHLİKE YARATABİLİR"
Kent merkezi ve diğer ilçelerin durumu ile ilgili de bilgi veren Kocamaz, "Bütün belediye başkanlarımızı konuyla ilgili arıyorum. Mezitli, Toroslar, Çamlıyayla ve diğer ilçelerimizle irtibat halindeyiz. Mesela Erdemli'de çamlığın yan tarafında batak denilen bir bölge var. Şu anda o bölgede oturan arkadaşların tahliyesi yoluna gidiliyor. Tabi bu bir afet olduğu için gelen suyu bir anda denize deşarj edemiyorsunuz. Dalgalar da denize akıtılan suyu tekrar kıyıya vuruyor. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Vatandaşlarımız da daha duyarlı ve dikkatli olursa riski en aza düşürürüz diye düşünüyorum. Az önce de belirttiğim gibi yükseklerdeki kar, yağmurun etkisiyle eridiği zaman aşağı gelecek sular her an tehlike yaratabilir. Bu yüzden herkesin tedbirli ve uyanık olması lazım" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak geceden beri tüm ekiplerle mücadele çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Kocamaz, "Arkadaşlarımız bundan sonra da teyakkuz halinde olacak. Aşhanemiz de şu anda açık ve yemek yapılıyor. Aç ve açıkta kalan vatandaşlarımız için aşhanemiz hizmette olacak. Şu anda sıkıntı içerisinde olan ve dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine kadar sıcak yemek ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Kocamaz, Demokrasi Kavşağı inşaatında yaşanan su birikintisi ile ilgili de şunları kaydetti:
"Yeni yaptığımız ve inşası süren Demokrasi Kavşağı'nda su birikintisi oluştu. Bu da henüz tam olarak devreye girmediği için yaşandı. Pompalar suyu tahliye edemediği için dolayısıyla bu problem yaşandı. Ancak şimdi bu sorun da aşıldı. Birkaç saat içinde de tamamen su tahliyesi gerçekleşmiş olacak. Dediğim gibi bu bir afet. Allah beterinden saklasın. 2000 ve 2001 yıllarında Tarsus'ta da, Mersin'de de bu sıkıntıyı yaşamıştık. Her kesimi maddi ve manevi açıdan olumsuz etkilemişti. Telafisi zor can ve mal kayıplarına neden olmuştu. İnşallah benzer olaylar günümüzde yaşanmaz."
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