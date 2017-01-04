04.01.2017 18:47 Belediye Başkanı Yıldırım'dan Köken'e ziyaret

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ilçeye yeni atanan kaymakam Muammer Köken'i makamında ziyaret etti. Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ilçeye yeni atanan kaymakam Muammer Köken'i makamında ziyaret etti.



Keskin'e atanan Kaymakam Muammer Köken'e yeni görevinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Dede Yıldırım, " Kaymakamımız ile el ele vererek ilçemizin gelişip, büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. İlçe halkının refah seviyesini artırmak için çaba harcayacağız " dedi.



Seydikemer Kurucu Kaymakamı iken son kararname ile Keskin kaymakamlığı'na atanan Muammer Köken'de, "Keskin, 1891 yılında ilçe olmuş. Biz daha mesleğin başında birisiyiz, Keskin bize yol gösterecek. Benim ismim Muammer ama anlaşılan burada Muhammer olmaya çalışacağız. Bir şekilde bizi hamurlaştırılacak. Biz de olgunlaşacağız. Biz de bu işten faydalanacağız. Ama başlıkları saymak gerekirse Kültür ve sanata önem veren, Eğitimde başarı hedefleyen, sporla sosyalleşen, Kitabı hayatın içine alan, istihdam yaratan projeleriyle, Nezih bir ilçe olacağız. Eskilere her ne kadar saygı duysak ta yeniyi çok sever ve peşinden koşarız. Yenisever olduğumuz kadar da yenilikçi olacağız. Burada bir sinerji oluşturacağız. Oluşmuşta zaten görüyoruz. Bu sinerjiyi bozmadan kimsenin hukukuna girmeden özellikle tüm hayatım boyunca çok gayret ettiğim şerit ihlali yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Böylece bizde bizim üzerimize düşen neyse yapmış olacağız. Sizlerin deyimiyle namert gölgesinde yiğit yetişmez. Bakacağız, göreceğiz, burada ne diyelim. Hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. Allah utandırmaz inşallah. Keskinlilerinde bilgisinden, kültüründen faydalanmaktan mutluluk duyarız."şeklinde konuştu.

