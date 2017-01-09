Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; '2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olmasını diliyoruz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; '2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olmasını diliyoruz'

Belediye Meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2017 yılının Kırşehir açısından yatırım ve hizmet yılı olacağını söyledi.

Belediye Meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2017 yılının Kırşehir açısından yatırım ve hizmet yılı olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci yaptığı konuşmada, "İnşallah 2017 hem şehrimiz için hem ülkemiz için huzur , barış ve bereket getirir. Hepimiz için 2016 yılı zor bir yıl oldu. Ülkemizde yaşanan gelişmeler hepimizin canını sıkan gelişmeler oldu. 15 Temmuz sürecini yaşadık ve sonrasını yaşıyoruz daha."dedi.

Terörle mücadelenin ülke gündeminde yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Terörle mücadele ülkemizin gündeminde . 2017 daha güzel geçer diye dua ediyoruz. Kırşehir'de de 2016 alt yapı ağırlıklı oldu. Kırşehir olarak da zor bir yıl geçirdik ama inşallah 2017 'de alt yapı hemen hemen bitmek üzere Mart ayı ile birlikte, hava şartlarına bağlı üst yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız ve neticesinde de şehir merkezimizde de ciddi bir kabuk değişimini ve yüksek standartlı caddelere inşallah kavuşacağız."diye konuştu.

TOKİ konutlarının son etap ihalesinin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Belediye ye ait TOKİ konutlarının son etabın ihalesi yapıldı. İçerisinde Aile Yaşam Merkezini koyduk. Mevcut Kervansaray ve Bahçelievler konaklarımız var. Merkezde Aile Yaşam Merkezimiz var. İki Tanede daha Aile Yaşam Merkezi projesi daha yaptık. Bir tanesi Bağbaşına , Bir tanesine de Aşıkpaşa Mahallesine yapılacak. Bağbaşın' da yapılacak olanı TOKİ 'nin içerisine aile yaşam merkezi koyduk. Son yapılacak olan Aile Yaşam Merkezlerimiz daha geniş olacak. İçerisinde yüzme havuzu, fitnes, spor aerobik , sauna gibi çok güzel bir proje oldu. Banka evlerine de aynısı yapacağız oda güzel ve büyük bir proje olacak."ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanıp üst yapı çalışmalarına ağırlık verileceğini de anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin, 2017 yılı temennilerinin ardından denetim komisyonu seçimi yapıldı.

Ak Partiden Ali Kökçü, Mehmet Yıldırım, Şule Temel, MHP'den Erdal Bulut, CHP'den Hayri Doğru denetim komisyonuna seçildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yurtta hava durumu
Herşey hastaya ulaşmak için
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; '2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olmasını diliyoruz'
Tokat'ta kar esareti eğlenceye dönüştü
Herşey hastaya ulaşmak için
Akıncı, Guterres ile görüştü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı artık bakan karar verecek!
Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı artık bakan karar verecek!
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Herşey hastaya ulaşmak için
Herşey hastaya ulaşmak için
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; '2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olmasını diliyoruz'
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; '2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olmasını diliyoruz'
Tokat'ta kar esareti eğlenceye dönüştü
Tokat'ta kar esareti eğlenceye dönüştü
Herşey hastaya ulaşmak için
Herşey hastaya ulaşmak için
Akıncı, Guterres ile görüştü
Akıncı, Guterres ile görüştü
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da kar yağışı sürüyor
İstanbul'da kar yağışı sürüyor
Taksiciyi dövüp, aracını yaktılar
Taksiciyi dövüp, aracını yaktılar
48 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü
48 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü
TSK: 'Karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'
TSK: 'Karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English