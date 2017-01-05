05.01.2017 16:40 Belediye Başkanı Kara'ya plaket

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kilis Şubesi Başkanı İdris Dağlı tarafından Belediye Başkanı Hasan Kara ile Başkan Yardımcısı Ahmet Polat'a plaket takdim etti. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kilis Şubesi Başkanı İdris Dağlı tarafından Belediye Başkanı Hasan Kara ile Başkan Yardımcısı Ahmet Polat'a plaket takdim etti.



Kilis Şubesi Başkanı İdris Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Başkan Yardımcısı Ahmet Polat'ı ziyaret ederek, Kilis'te futbol ve hakemlere verdiği destekten ötürü plaket takdim etti.

