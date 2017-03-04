Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye arşivinde yangın çıktı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye arşivinde yangın çıktı. Arşivlerin bulunduğu belediye bodrumumdan dumanlar yükselirken, kısa sürede belediye önüne gelen itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiye personeli yoğun duman sebebiyle arşive girmekte zorlandı. Çok sayıda belediye personeli belediye önünde toplanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç da söndürme çalışmalarını takip etti. İtfaiye Müdürü İdris Altay, "Belediye arşivinde yangın çıktığı şeklinde ihbar üzerine geldik. 3 araç ve 6 personelle müdahale ediyoruz. Yangın kontrol altında. Ancak açılmayan bazı dolaplar var. Personel solunum tüpleri ile müdahale ediyor. Yangın söndükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız" dedi. (Fatma Talay / İHA)
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