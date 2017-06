Belçikalı Başkan Clerfayt: İslam'ı karalamak istiyorlar

Belçikalı Belediye Başkanı Bernard Clerfayt, İslam dinin barış ve hoşgörü dini olduğunu belirterek, 'İslam'ı karalanmak istiyorlar. Üzülüyorum çünkü İslam'ın bu yansıtılan yüzünün İslam olmadığını çok iyi biliyorum' dedi.

Belçika Diyanet Vakfı'nın Brüksel'deki merkezinde düzenlenen iftar yemeğine Türk kökenli Belediye Başkanı Emir Kır ile birlikte katılan ve kapıda vakıf müdürü Coşkun Beyazgül tarafından karşılanan Schaerbeek Belediye Başkanı Bernard Clerfayt, konuşmasında İslam diniyle ilgili güzel mesajlar verdi.

Konuşmasının başında Türkçe "Hayırlı iftarlar" diyen Clerfayt, konuşmasının devamında "İnsan sevdiği arkadaşları tarafından davet edildiği zaman davete icabet eder. Ben de bu şekilde bu davete icabet ettim ve katıldım. Katılmaktan dolayı hiç çekingem yok. Sizinle ilgili bir takım söylentilerin olduğu malum. Ama ben bunlara kulak asmadım ve sizin çalışmalarınızın ne kadar kaliteli olduğunu biliyorum. Schaerbeek'te, Saint-Josse'da ve Belçika'nın her yerinde kaliteli işler yapıyorsunuz. Üstlendiğiniz rolün önemini biliyorum ve ben arkadaşlık duygusuyla buraya geldim." ifadelerini kullandı.



"MÜSLÜMAN DEĞİLİM AMA RAMAZAN'IN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"

İftar yemeğine katılma sebebinin Ramazan ayının Müslümanlar açısından önemli olduğunu bilmesine bağlayan Başkan Clerfayt, "Ben Müslüman değilim ama bu ayın önemli olduğunu biliyorum. Bu ayda inananlar kendine çeki düzen veriyor ama bu ay özellikle hoşgörü ayıdır, paylaşma ayıdır ve daha iyisi olabilmeyi sağlayan bir aydır. Bu ay, herkese hoşgörülü olmanızı sağlıyor. Öncelikle kendi aile fertlerinize karşı, mahalledeki komşularınıza karşı, dindanşlarınıza karşı ve diğer dinden olanlara karşı da hoşgörülü olmanızı sağlıyor. Bu yüzden beni davet ettiniz ve bu ayın önemi bu şekilde amacına ulaşıyor" diye konuştu.



"İSLAM'I KARALAMAK İSTİYORLAR"

Bu son dönemde çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Televizyonda izlediğim her korkunç saldırıya üzülüyorum. Bombalarla veya diğer saldırılarla suçsuz yere öldürülen masum insanları görüyoruz. Bu masum insanlar için üzülüyorum ama özellikle İslam'ın kötü imajla yansıtılmasına da üzülüyorum. Çünkü bu saldırılarla İslam'ı karalamak istiyorlar ama İslam bu değil. Üzülüyorum çünkü İslam'ın bu yansıtılan yüzünün İslam olmadığını çok iyi biliyorum. Gerçekte İslam'ın yüzü böyle değil. Müslüman olmayan ben, her gittiğim yerde bunu anlatıyorum ve İslam'ın öyle olmadığını ifade ediyorum. Benim tanıdığım İslam, barış dinidir, hoşgörü dinidir, paylaşma dinidir ve saygı dinidir. Sizin gibi güzel insanlarla birlikte iftar yapınca, kendime olan güvenim artıyor. Buradan giderken mutlu ayrılacağım çünkü sizinle İslam'ın güzel yüzünü gördüm.