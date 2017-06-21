Belçika patates kızartması için AB'yle savaşıyor

Belçika hükümeti, dünyaca ünlü patates kızartmalarını sağlıksız bulan Avrupa Birliği'ne savaş açtı.

Belçika hükümeti, dünyaca ünlü patates kızartmalarını sağlıksız bulan Avrupa Birliği'ne savaş açtı.

Belçika hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek yeni bir önerinin ünlü patates kızartması için bir felaket tellallığı olabileceğini söyledi. Flaman Turizm Bakanı Ben Weyts; " Biz patatesi bu şekilde kızartmayı çok seviyoruz. Bu yüzden bırakın önümüzdeki 100 yıl daha böyle yapalım. Çünkü geçen 100 yıl içinde hiç bir sorun yoktu, neden şimdi olsun?' diyerek tepki gösterdi.

Belçika'da patates kızartması geleneksel olarak iki kere kızartılıyor. İlkinde patateslerin içi yumuşak olsun diye yağa çiğ olarak atılıyor. Kenarda bekletilip soğutulan patatesler daha kızgın bir yağa atılarak bu sefer çıtır çıtır altın rengi bir görünüm almaları sağlanıyor. Avrupa Komisyonu ise patateslerin kızgın yağa atılmadan önce haşlanmasını öneriyor.

Avrupa Birliği, bu öneri ile vatandaşların yüksek ısıda pişen yemeklerde oluşabilen ve kansere neden olabilen akrilamite maruz kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Fakat Bakan Weyts, patatesleri kızartmadan önce haşlamanın patateslerin tadını değiştireceği gerekçesiyle bu önerinin kabul edilemeyeceğini ifade ediyor.

Belçika'nın tepkisiyle karşılaşan Avrupa Komisyonu, bunun bir yasak olmadığını sadece öneri olduğunu savundu. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, komisyonun Belçika'ya özgü patates kızartmasını yasaklamak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Schrinas komisyonun bunun yerine, kanserojen olduğu için gıdalardaki akrilamit miktarını azaltmak amacıyla Gıda işletmecilerine bir uygulama kodu kullanma zorunluluğu getirecek yeni önlemler hazırladıklarını sözlerine ekledi. Schinas son olarak; "Hepimiz üye ülkelerimizdeki zengin mutfak mirasına bağlıyız" dedi.

