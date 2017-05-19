Belçika Federal Polisinde 'ırkçı rozet' krizi

Belçika'da komiser olarak görev yapan Kevin Francois'nın üniforması üzerine taktığı tapınakçıları simgeleyen ırkçı kırmızı haç rozeti tartışmalara neden oldu.

Belçika'da komiser olarak görev yapan Kevin Francois'nın üniforması üzerine taktığı tapınakçıları simgeleyen ırkçı kırmızı haç rozeti tartışmalara neden oldu.

Belçika'nın Couvin kentinde "Police des 3 Vallees" karakolunda görev yapan Kevin Francois , üniformasına taktığı Selçuklu Devletine karşı haçlı seferleri düzenleyen tapınakçıların simgesi, aşırı ırkçı İslamofobik gruplar tarafından sembol olarak kullanılan kırmızı haçlı rozetiyle çekilen görüntüsü bir özel televizyon kanalında yayınlandı. Francois'in rozetli görüntüsü Belçika medyasında tartışmalara neden olurken, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Çıkan tartışmaların ardından komiserin görev yaptığı karakoldan bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili yapılan habere geniş yer veren Belçika medyası, olayın Belçika Federal Polisine bağlı memurları ikiye böldüğünü ve çok sayıda polis memurunun ırkçı sembol taşıyan komisere sahip çıktığını yazdı.

Daha önce de iki vatandaşa kaba kuvvet kullanması nedeniyle şikayet edilen komiser, bölgede İslam karşıtı agresif biri olarak tanımlarken, konuyla ilgili açıklama yapan Couvin Belediye Meclis Üyesi, komiserin üzerinde bulunan rozetin kesinlikle ırkçı bir sembol olduğunu ifade ederek söz konusu Arap ve İslam karşıtı komiserin görevden alınması gerektiğini savundu.

Sosyal medya sayfasında çok sayıda İslam karşıtı mesajlar attığı belirtilen komiserin Perşembe gününden bu yana sayfasını dondurduğu öğrenildi.

