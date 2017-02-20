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Belçika'dan Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis
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Belçika'dan Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis

Belçika'da yargılanan Fehriye Erdal'a Bruges Ağır Ceza Mahkemesi gıyaben 15 yıl hapis cezası verdi.

Belçika'da yargılanan Fehriye Erdal'a Bruges Ağır Ceza Mahkemesi gıyaben 15 yıl hapis cezası verdi.
Belçika'nın Bruges kentinde Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Erdal'ın avukatlığını Paul Bekaert yaptı. Mahkeme karar olarak Fehriye Erdal'ın derhal tutuklanmasını emretti ve 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Özdemir Sabancı'nın Avukatı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Biz çıkan sonuçtan memnunuz. Müvekkilim için önemli olan gerçeklerin kanıtlanmış olmasıdır" dedi. Savcılık daha önce DHKP-C militanı için 30 yıl talep etmişti.
9 Ocak 1996 tarihinde iş adamı Özdemir Sabancı, sekreteri ve Toyota Türkiye Genel Müdürü Haluk Görgün İstanbul'da vurulmuştu. O tarihte şirkette çaycı olarak çalışan Fehriye Erdal, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlılar İsmail Akkol ve Mustafa Duyar'ı binaya sokmak ile suçlanmış ve Belçika'ya kaçmıştı. Mustafa Duyar 1996 sonunda Suriye'nin Türkiye Büyükelçiliğine teslim olmuş, İsmail Akkol ise 20 yıl sonra Yunanistan'da tutuklanmıştı. Henüz davası sonuçlanmayan İsmail Akkol ise İstanbul'da tutuklu yargılanıyor.
Fehriye Erdal, 1999 yılında Belçika'nın Duinbergen şehrinde örgüt kurmak ve yasa dışı silah bulundurmaktan tutuklanmıştı. Belçika Devlet Güvenliği kontrolünde olmasına rağmen Erdal 2006 yılında şüpheli bir şekilde kaçmayı başardı. Bu arada Türkiye devleti Fehriye Erdal'ın 3 farklı cinayet şüphelisi olduğundan dolayı iadesini talep etmesine rağmen Belçika bu talebi geri çevirmişti. Son olarak Belçika Yargıtay'ı davanın Belçika'da görülmesi gerektiği kararına vardı.
(Büşra Altınkaya/İHA)

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