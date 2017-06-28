Belçika'daki Türk siyasetçi meclis üyeliğini kaybetti

Brüksel'de 23 yaşındaki Türk siyasetçi Safa Mustafa Akyol, Sint-Joost-Ten-Node Belediyesi'ndeki üyeliği 11'e karşı 13 oyla kaçırdı.

Brüksel'de 23 yaşındaki Türk siyasetçi Safa Mustafa Akyol, Sint-Joost-Ten-Node Belediyesi'ndeki üyeliği 11'e karşı 13 oyla kaçırdı.

23 yaşındaki genç siyasetçi Safa Mustafa Akyol, Brüksel'in Sint-Joost-Ten-Node Belediyesi'ndeki meclis üyeliği için boşalan koltuğu kıl payı kaçırdı. İlk olarak CPAS ( devletin sosyal yardım kuruluşu ) yönetim kuruluna atanıp sonrasında 2018'de Belçika'da yapılacak olan seçimlerde sosyalist partiden aday olmak isteyen genç hayal kırıklığına uğradı. Sint-Joost-ten-Node Belediye Başkanı ve Sosyalist Parti üyesi Emir Kır tarafından desteklenen ve siyasete atılmak isteyen genç, beklediği desteği göremeyerek, 11'e karşı 13 ret oyu aldı.

Öte yandan genç siyasetçi Mustafa Akyol'a üyelik verilmemesine ise, yönetiminde bulunduğu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan yakınlığı gerekçe gösterildi.

23 yaşındaki genç daha önce Ermeni soy kırımını destekleyen yasalara karşı çıkması ve Belçika'nın PYD ile PKK'ya desteğini eleştirmeleri ile öne çıkmıştı.

(Büşra Altınkaya /İHA)