Belçika'da Türk vatandaşa Erdoğan dayağı

Belçika'nın Neerpelt şehrinde yaşayan Ali Fakıoğlu isimli Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiği için yolunu kesen bir grup ırkçı tarafından saldırıya uğradı.

Belçika'nın Neerpelt şehrinde yaşayan Ali Fakıoğlu isimli Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiği için yolunu kesen bir grup ırkçı tarafından saldırıya uğradı.

Neerpelt şehrinde dönercilik yapan Ali Fakıoğlu, gece iş yerini kapattıktan sonra evine dönerken kalabalık bir grup tarafından sorguya çekildi. Üzerinde ırkçı semboller taşıyan grubun kendisine "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor musun" gibi sorular yöneltmesinden sonra gösterdiği tepki sonrası öldüresiye dövüldü. Kendi çabasıyla hastaneye giden Ali Fakıoğlu'nun başına ve kaşına çok sayıda dikiş atıldı.

(Büşra Altınkaya/İHA)