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Belçika'da siyasi kriz
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Belçika'da siyasi kriz

Belçika'nın hem Brüksel bölgesinde hem de Valon bölgesinde hükümet ortağı olan Merkez Hümanist Parti (CDH) Başkanı Benoit Lutgen, açıklamaları ile krize neden oldu.

Belçika'nın hem Brüksel bölgesinde hem de Valon bölgesinde hükümet ortağı olan Merkez Hümanist Parti (CDH) Başkanı Benoit Lutgen, açıklamaları ile krize neden oldu.
Belçika'nın hem Brüksel bölgesinde hem de Valon bölgesinde hükümet ortağı olan Merkez Hümanist Parti (CDH) Başkanı Benoit Lutgen, son günlerde adı siyasi skandallara karışan Sosyalist Parti ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Belçika'da yeni bir siyasi krize neden oldu. Düzenlenen basın toplantısında her iki bölgede de Sosyalist Parti ile hükümet ortağı olduklarını hatırlatan Lutgen, bundan sonra bir daha Sosyalist Parti ile hükümet ortağı olmak istemediklerini belirterek, Reformist Hareket Partisi'ni (MR) yeni hükümete katılmaya davet etti.
Lutgen, artık PEJ (PS) ile birlikte çalışmak istemediklerini de açıkladı. Son zamanlarda PS temsilcileri tarafından yapılan skandallara ortak olmak istemediklerini ve bu konuda kamuoyunu rahatsız eden yolsuzluklara mesafe koymak istediklerini belirten Lutgen, ortaya çıkan her skandalın arkasından PS'nin çıkmasından artık yorulduklarını kaydetti. Lutgen, şu anda görevde olan hükümetin yeni hükümet kurulana kadar görevde olacağını belirterek, bu gelişmeler ışığında yapılan görüşmelerde muhalefet partisi Reformist Hareket Partisi'nin yeni hükümetin bir parçası olma konusunda masaya oturabileceklerini ifade etti.

FEDERAL DÜZEYDE DEĞİŞİKLİK YOK
Belçika Başbakan Charles Michel ve NVA Genel Başkanı Bart de Wever, sosyal medya aracılığı ile yaptıkları açıklamada Federal Hükümetin 4 partili olarak kalacağını ve herhangi bir değişiklik olmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
(Büşra Altınkaya /İHA)

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