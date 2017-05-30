Belçika'da saldırıya uğrayan Türk genci o anları anlattı

Belçika'da ırkçı grubun saldırısına uğrayan Ali Fakıoğlu, 'Demir gibi bir şey ile sürekli vurdular. Şuurumu kaybettim. Daha sonra 15 Temmuz'da yaşanılanlar geldi aklıma. Kendi kendime 'bırakma kendini' dedim' dedi.

Belçika'da ırkçı grubun saldırısına uğrayan Ali Fakıoğlu, "Demir gibi bir şey ile sürekli vurdular. Şuurumu kaybettim. Daha sonra 15 Temmuz'da yaşanılanlar geldi aklıma. Kendi kendime 'bırakma kendini' dedim" dedi.

Belçika'nın Neerpelt şehrinde ikamet eden Ali Fakıoğlu isimli Türk vatandaşı, gece yolunu kesen bir ırkçı grubu tarafından saldırıya uğramıştı. Gece iş yerini kapattıktan sonra evine dönerken, yolunu kesen kalabalık grup tarafından sorguya çekilen ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor musun" gibi sorular yöneltmesinin ardından gösterdiği tepki sonrası öldüresiye dayak yiyen Fakıoğlu o anları İHA'ya anlattı. İşten çıktıktan sonra bir kahvehaneye gittiğini ifade eden Fakıoğlu, tanımadığı kişilerin içeriye geldiğini sözlerine ekledi. Olayın anlatan Fakıoğlu, "Bana şoför lazım dediler. Ne şoförü lazım dedim. Sen şoförlük yapabilir misin dediler. Şoförlüğüm yok dedim" diyen Fakıoğlu, içeriye giren yabancıların masaya yaklaşması üzerine şüphelendiğini bildirdi. Çevredekilerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığını aktaran Türk vatandaşı, saldırganların "Erdoğan'ı tanıyor musun" diye sorduklarını daha sonra Türk vatandaşını "ırkçılıkla" suçladıklarını sözlerine ekledi. Bu olayın ardından saldırganlarla Türk vatandaşı arasında tartışma çıktığını ifade etti.

Olay yerinden ayrılarak yola çıktığını ifade eden Türk vatandaşı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Yolumu kestiler. Yolumu kesince bir darbeyi yanağımdan yedim. Kemiğim kırık. İkinci darbede yere düştüm. Birisi ayağıma bastırdı. Beni yerde yatırdılar. Diğerleri de sürekli demir gibi bir şey ile sürekli vurdular. Şuurumu kaybettim. Daha sonra 15 Temmuz'da yaşanılanlar geldi aklıma. Kendi kendime 'bırakma kendini' dedim. Bana vurmaya devam ettikçe yanımdaki asker arkadaşımı üzerime çektim, belki ona vurmazlar diye. Ama ona da vurdular"

"Benim ırkçılıkla ilgili suçum yok" diyen Ali Fakıoğlu, Her ülkeye saygım var. Bizim kimseyle savaşımız yok, iman peşindeyiz. O an Tayyip Erdoğan'a sahip çıktıysam imanımdan. Allah canımı alacaksa vatanım toprağım, bayrağımda alsın. Tek üzüleceğim, bana bir şey olursa ailem yanımda değil" ifadelerini kullandı.

Daha sonra aracına gittiğini ve orada da saldırıya devam edildiğini belirten Fakıoğlu, "Elimi belime atınca korkup kaçtılar. Bekle ambulans geliyor dediler. Ben kendim giderim dedim. Arabamı çalıştırıp acile gittim. Beni kanlar içinde görünce korkan doktorlar, polis geldikten sonra müdahale etmeyi bekledi. Ben de oradan ayrıldım. Bir arkadaşım beni arabasıyla alıp acile geldi, orada müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

(Cafer Yıldırımer / İHA9