Belçika'da Milli Takıma seçilen Türk genci gururlandırdı

RFC Wetteren takımında top koşturan işitme engelli 16 yaşındaki Fahrettin Melih Ercan, Belçika İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'na çağrıldı.

RFC Wetteren takımında top koşturan işitme engelli 16 yaşındaki Fahrettin Melih Ercan, Belçika İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'na çağrıldı.

Geçtiğimiz sene Belçika U16 Milli Takımı'nın seçmelerini başarıyla tamamlayan 2001 doğumlu genç futbolcu, işitme cihazı kullandığı için çağrılmamıştı. Ancak daha sonra Belçika İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'na davet edilen Fahrettin Melih Ercan, 13 Mayıs'ta Hollanda'ya karşı 3-2 galip geldikleri maçta iki asist yaparak, başarılı futboluyla spor otoritelerinden tam not aldı.

Aslen Edirne'nin İpsala ilçesinden olan baba Bircan Ercan, yıllardır oğlunun arkasında olduğunu ve olmaya devam edeceğini, bu durumun kendilerini gururlandırdığı gibi, Belçika'da yaşayan bütün Türkleri gururlandıracağını ifade etti. Ercan, oğlunun ileride çok iyi bir futbolcu olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

(Cafer Yıldırımer /İHA)