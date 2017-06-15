Belçika'da kaçırılan çocuğun ailesi, Türkiye'den yardım istedi

Belçika'nın Brüksel kentinde radikal gruplara katıldığı ileri sürülen babası tarafından kaçırılan küçük kızın ailesi, Türk makamlarından yardım istedi.

Belçika'nın Brüksel kentinde radikal gruplara katıldığı ileri sürülen babası tarafından kaçırılan küçük kızın ailesi, Türk makamlarından yardım istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 3 yaşındaki Fas kökenli Yasmine Atid, radikal gruplara katıldığı ileri sürülen babası tarafından kaçırıldı. Atid'in ailesi, küçük kızın kaçırılmasına ilişkin Türk makamlarından yardım istedi. Kısa bir süre önce hapishaneden çıkan ve çıktıktan sonra radikalleştiği ileri sürülen baba Mehdi Atid'in, ayağındaki kelepçeyi çıkardıktan sonra kızını, boşanma sürecinde olduğu eski eşinden kaçırarak ortalıktan kayboldu. Türk toplumuna çağrıda bulunan Hajar C. "Üç yaşındaki kızım, babası tarafından kaçırıldı. Babası, hapishanedeyken radikalleştiği için kızımı kaçırdı. Burada polisin yaptığı araştırmaya göre en son Yunanistan'da görüldü ve Türkiye'ye geçme ihtimali var" dedi.



"TÜRK TOPLUMUNUN YARDIMINA İHTİYACIM VAR"

Hajar C., "Belçika makamları Türk makamlarını uyardılar ama Türk toplumunun da yardımlarına ihtiyacım var. Bu kişiyi kızımla ve yanında çarşaflı bir bayanla görürseniz, hemen Türk makamlarına haber verin lütfen. Yardımlarınıza ihtiyacım var. 18 gündür kızımı göremiyorum. Bana ihtiyacı var, lütfen bana yardımcı olun" diye konuştu.

Saint-Josse Belediyesinin Türk kökenli Belediye Başkanı Emir Kır da Yasmine'nin en kısa zamanda bulunması üzere belediye olarak seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Mehdi Atid'in Belçika'dan kaçabilmiş olmasının üzücü olduğunu dile getiren Başkan Emir Kır, söz konusu vatandaşın ayaklarında kelepçe bulunduğunu ve hapis yatmış bir kişi olduğunu ifade etti. Kır, "Kelepçelerini çıkarmasına rağmen adliyeden gerekli tedbirler alınamadığı için buradan kaçabildi. Son edindiğimiz bilgilere göre şu anda Yunanistan'da. Amacı ya Suriye'ye doğru geçmek ya da Endonezya'ya. Özellikle Türkiye'ye yönelik bir mesaj vermek istiyorum. Yasemin'i babasıyla ve o bayanla görenler mutlaka emniyete bilgi verebilirlerse çok iyi olacak. Daha vakit varken, o kızı mutlaka bunların elinden kurtarmamız lazım. Bunlar artık savaşların yaşandığı bölgeye ve teröristlerin oldukları bölgeye gidecekler" dedi.

(Cafer Yıldırımer /İHA)