'Belçika'da camiye gidenler fişleniyor'

Belçika'nın Türk kökenli Milletvekili Emir Kır, Federal hükümetin bir süredir Belçika'da camilere gidenleri fişlediğini söyledi.

Belçika anayasasının böyle bir uygulamaya izin vermediğine dikkat çeken Kır, bu uygulamayı İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki Yahudilere yapılan baskıya benzeterek uygulamanın bir an önce durdurulmasını istedi. Konuya ilişkin ellerine geçen belgeyi ilk kez İHA muhabirine gösteren Emir Kır, müslümanlar açısından Belçika'da yaşanılan sürecin zor olduğuna dikkat çekerek, "Popülist hareketler gün geçtikçe güçleniyor ve maalesef her geçen gün yabancılar hakkında yeni iddialarda bulunuyorlar. Bir taraftan yabancıların saygı göstermediklerini ve sistemden faydalandıklarını iddia ediyorlar, diğer taraftan ise yabancıların tehditkar, kaçak ve haydut oldukları söyleniyor. Sürekli yabancılar kötü gösteriliyor. Terör olaylarından sonra bazıları Müslümanlarla teröristleri açık bir şekilde karıştırmaya başladı. Haftalardır ve aylardır aynı söylemde bulunuyorlar. Belçika'nın en büyük üç teröristi olan Salah Abdeslam ve diğer iki kişiden hiçbirinin camilere gitmediğini herkes biliyor. Ama buna rağmen bazıları sürekli camiler üzerinden siyaset yapıyor. Sürekli camileri sebep gösteriyorlar. Halbuki bu işe yakından bakıldığı zaman, her yerde teröre destek verenlerin olduğunu görüyoruz. Sokaklarda, gece kulüplerinde vs. Ama maalesef bazıları özellikle camileri bu işe karıştırmak istiyorlar" diye konuştu.



"CAMİLERE GİDENLERİ FİŞLEMEYE BAŞLADILAR"

Bugün gelinen noktanın Müslümanları tehdit ettiğini belirten Türk kökenli Federal Milletvekili, konuşmasının devamında, "Belçika'da var olan camileri, Belçika makamları camilere giden insanları fişlemeye başladı. Kuran kurslarına giden çocukları fişlemeye başladı. Bu bize, tarihimizin en karanlık günlerini hatırlatıyor. Yahudilere katliam yapılmadan önce böyle bir fişleme şekli başlatılmıştı. Bunun tekrarını görmek istemiyoruz. Buna benzer şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Bunun Yahudilere yapıldığı gibi Müslümanlara da yapılacağını iddia etmiyorum ama bu yapılan anayasamıza aykırıdır çünkü anayasa herkesin dini veya felsefi görüşlerine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Kimse dini veya felsefi görüşlerini bildirmek zorunda değil. Yasalarımıza baktığınız zaman bu uygulamaya, yasalarımızın da hayır dediğini görüyoruz. Çünkü bu uygulama özel hayatı tehdit ediyor. Maalesef bugün polis teşkilatlarıyla, çalışma müfettişiyle ve belediye birimleriyle birçok camiye gidilerek, Cuma namazı vakitlerinde, gözdağı verir gibi kontroller yapıldı. Camilerde bazı kontroller yapılabilir. Ancak Cuma namazı vaktinde yapmak ne kadar doğrudur? Her yere girilebilir fakat girme şekli de çok önemli" ifadelerine yer verdi.



"İBADET ETMEK ÜZERE CAMİLERE GİDENLER FİŞLENEMEZ"

"Camiler dernek tüzüğüne göre kurulmuş olan ibadet yerleridir" diyen Kır, "Bilançolar, genel kurul toplantılarının tutanakları, yönetim kurulunda yer alan isimler ve çalışanların isimleri istenebilir. Ancak oraya ibadet etmek üzere gelen vatandaşların isimleri alınamaz. Maalesef bunun yaşandığına şahit olduk. Bunu yapıyorlar. Elimize ulaşan bir belgeye göre Anderlecht belediye sınırları içerisinde yer alan bir camiye gidilmiş ve oradaki öğrencilerin bilgileri fişlenmiş. Orada öğretmen olarak çalışanların bilgileri istenebilir ama öğrencilerin bilgilerini istemek ne demek? Şimdi bu konuyla ilgili bakana soracağımız sorular belli. Şimdi kendisine "Sayın Bakan bu listelerle ne yapacaksınız", "Amaç nedir? Şimdi oraya giden gençlerden birisi bir gün bir suç işlerse o camiye pranga mı vuracaksınız?" diye soracağız ve kendilerini bu işe bir an önce son vermeleri üzere uyaracağız" ifadelerini kullandı.

(Cafer Yıldırımer / İHA)