Belçika'da bin 720 çocuk kayıp

Belçika'da kayıp çocukların bulunmaları için çalışmalar yürüten Child Focus Kurumu, bin 720 çocuğun kaybolduğunu bildirdi.
Belçika'da kayıp çocukların bulunmaları için çalışmalar yürüten Child Focus Kurumu, bin 720 çocuğun kaybolduğunu bildirdi. Belçika'da kayıp çocukların bulunmaları için çalışmalar yürüten Child Focus Kurumu, kayıp çocuklara ilişkin sunduğu raporda, 2016 yılından bu yana bin 720 çocuğun kaybolduğunu açıkladı. Kayıp sayısının bir önceki yıllara oranla 10 kat arttığını bildirildi. Raporda, bin 720 çocuk arasından 890 'ını evden kaçan 13 ve 15 yaş arasında çocukların olduğu belirtilirken, 439 çocuğun da aileleri tarafından yurt dışına kaçırılan çocuklar olduğu, 5 çocuğun da yıl içersinde hayatını kaybettiği kaydedildi. (Cafer Yıldırımer / İHA)
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