Beklenen yağmur İstanbul sınırında

Meteorolojik uyarılar ve İstanbul'u sağanak yağışın etkisi altına alacağı yönündeki ikazların ardından yağmur İstanbul sınırına dayandı. İstanbul'un komşu ilçesi Çorlu'da etkili olan şiddetli yağmur vatandaşlara anlar yaşattı.
Meteorolojik uyarılar ve İstanbul'u sağanak yağışın etkisi altına alacağı yönündeki ikazların ardından yağmur İstanbul sınırına dayandı. İstanbul'un komşu ilçesi Çorlu'da etkili olan şiddetli yağmur vatandaşlara anlar yaşattı. Çorlu'da aniden bastıran ve etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları, kapalı alanlar ve korunaklı bölgelerde yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. İstanbul'da etkili olacağı açıklanan ve iftar programlarının dahi iptal edilmesine neden olan sağanak yağmurun kısa bir süre içinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. (Serdar Şahin /İHA)
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