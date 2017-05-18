Beklenen kanun teklifi kabul edildi

Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri'nin alacakları yeniden yapılandırılacak.

31 Mart 2017 tarihine kadar belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınacak.

Emlak Bankası yeniden kurulacak

Amme Alacaklarının borçlunun üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanların başvuru tarihi itibariyle vadesi bir yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlarını Bakanlar Kurulu belirlemeye yetkilidir.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)