Beklenen imza yarın

Fenerbahçe'de takımın başına geçecek olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekiple yarın sözleşme imzalayacağını belirtti.

Fenerbahçe'de takımın başına geçecek olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekiple yarın sözleşme imzalayacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak Aykut Kocaman, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon başında da kendisine teklif yapıldığı belirten Aykut Kocaman, "Şu anda görünen bir anlaşma yok. Bugün yarın herhalde imzalar atılacak. Bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Aynı ekibimle çalışacağım. Antrenörlükte 18. yılım. Son 10 senede hemen hemen aynı ekiple görev yaptım. Bu bir avantaj. Fenerbahçe işe geçen sezon başında Pereira'nın ayrılma durumunda ve ayrılma sürecinde de görüşmemiz oldu. O dönem ben de Fenerbahçe'yi istemiştim. Ama o dönemde olabilirliği zordu. Konyaspor bir sezon önce Avrupa'ya direkt katılma hakkı elde etmişti. Yeni sezonda yapılanma tamamen benim isteklerim üzerine yapılmıştı. Bütçeyi sarsmadan ufak-tefek transferlerle korumaya çalıştık. Avrupa Ligi'nin o coşkusuyla üçüncülüğün getirdiği duygusal coştu, bütçeyi aşabileceği için yeni sezon yapılanması benim üzerimden oldu. Bir hafta kala kulüp bırakmak doğru değil. Yapılanlar için kimseyi yadırgamak istemiyorum. Benim için doğru değildi. Zaten bunun kimseye faydası olmuyor. Nefret elektriği, ne kendinize ne de gittiğiniz kulübe hayırlı oluyor. O dönemde olmaması gerekti. Böyle davrandık. Fenerbahçe de o dönemde anlayışlı davrandı. Büyük kulüplerin refleksleri farklıdır. Son dönemlerde oldu. Camia içinde tanıdıklarım var. O elektriğin olduğunu görüyordum. Aziz Yıldırım ile geçen hafta görüştük. Geçtiğimiz yıllarda kırılma olmuştu. Ama oralara girmeyi çok fazla istemiyorum. Bir şeylerin hesaplaşması değil" ifadelerini kullandı.



"KONYA'DAKİ ORTAMI OLUŞTURANLARA MİNNETTARIM"

Konyaspor'dan ayrıldığı dönemde kendisini omuzlarda uğurlamalarıyla ilgili olarak da konuşan Kocaman, "Bu kadarı herhalde olmaz gözüküyor. Ama birleşmeler anlaşmalar ne kadar geleceğe dönük umutlar vaat ediyorsa, ayrılıklar da kaliteli olmalı. İnsan doğasında zaman zaman çatışma vardır ama bu genel olarak gözükür. Bu kadar yüksek şiddette kalitede bir ayrılık hiçbir zaman aklımdan geçmemişti. Bu ortamı oluşturanlara minnettarım. Bu taraklarda bezi olan bir kişi değilim, istesem de bunu yapamazdım. Bunu oluşturan tabii ki Konya halkının bende bulmuş olduğu saygı. İşimize, şehre saygı. Son ana kadar işimizi yapma çabamız gözüküyor. Hem şehre, başta da Ahmet Şan olmak üzere yönetim kuruluna, Sürekli sadece bize değil, takıma inanılmaz destek veren Nalçacılar grubuna teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.



"BASKETBOL VE FUTBOL ÇOK FARKLI"

Yanlışların, doğruların yerine geçmesinin kendisin çok üzdüğünü ifade eden Kocaman, "Savunma yapmak için bir takım iddialar ortaya atıyorsunuz. Bana yapılmasını istemediğim şeyin başkalarına yapılmasını istemiyorum" dedi. Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğuyla ilgili olarak da konuşan Kocaman, "Çok net geçişler oluyor. Çünkü basketbol sahası daha küçük, az kişiyle oynanıyor. Pek çok setin ve denemenin daha kolay yapılabildiği ve diğer taraflara uygulamanın götürülebildiği bir yer. Basketboldaki takım davranışlarında birçok şeyin denenip futbola uyarlanabilmesi söz konusu. Ancak futbol antrenörlüğüyle, basketbol antrenörlüğü arasında siyah ve beyaz arasındaki kadar fark var. Bir tarafta kaleci var, bir tarafta yok. Bir tarafta 5 kişi oynuyor, diğer tarafta 10 kişi. Ayakla oynanan bir oyun var, elle oynanan bir oyun var. Pek çok oyuncuyla oynayıp oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Futbolda kısıtlı. Buna uygun farklılıklar var. Dolayısıyla basketbol koçlarının takıma hakimiyetiyle, futbol koçlarının takıma hakimiyeti konusunda süre bazında çok fark var. Basketbolda nispeten daha kolay kontrol edebiliyorsunuz süreyi. Futbolda bu olay zor" diye konuştu.



"ELEŞTİRİDEN NE GÖRÜRÜM DİYE BAKIYORUM"

Sosyal medyanın ardından görsel ve yazılı basındaki eleştirilerin yumuşadığını söyleyen Kocaman, "Yaşasın yeni kriz geldi, eski kriz gitti diyoruz. Kriz çözme durumumuz kalmadı. Ya imzalarıyla ya da kimlikleriyle görsel ve yazılı basında konuşanları görüyorsunuz. Ama sosyal medyada böyle bir durum da yok. Hayatın olmazsa olmazı medya. Kamu adına, sportif anlamda, hayatın bütün alanlarında halkın denetleme görevini yapan bir destek olarak görüyorum ben. Eleştiri ve benzerleri beni çok etkilemiyor. Tam tersi bunlardan ne görebiliriz diye bakıyoruz. Basında beraber futbol oynadığım yakın arkadaşlarım var. Hiçbirine gönül koymadım bugüne kadar. Ama hakaret olayına gelince dünyamdan çıkarıyorum. Medyada bazı isimlerin uzmanlıkları, bizim de yolumuzu açıyor. Biz ne kadar hata yapıyorsak, gazeteciler de yazarken hata yapıyor. Kusursuz insan yok. Gerçek eleştiri bilgiye dayanır" ifadelerini kullandı.



"İSYAN ETTİĞİM HAKEMİ TAKDİR ETTİM"

Hakemlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Kocaman, "Hakemleri futbolun diğer ayaklarından ayırmıyorum. Arada biraz öne çıkan, geriye düşen olabilir. Dönemsel iniş çıkış hepimizde olduğu gibi onlarda da oluyor. Bu sene fahiş hatalar oldu. Eleştirenler, 'Aykut Kocaman'ın bunu yapmaması lazım' diyor. Konuşmak istemiyorum ve sevmiyorum da konuşmayı. Çalışıp, çabalayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bunu yaparken de etraftan etkilenmeden yapmaya çalışıyorsunuz. Futbolda meşru aldatmalar vardır. Bu da çalım gibi, rakibi aldatmaya yöneliktir. Arka arkaya fazla ve iyi niyetin dışına çıktığı zaman da bu çocuklara da birinin dur demesi gerekiyor. Bu sene çok yanlı hakem hataları arka arkaya geldi. Kendi hatalarımı nasıl azaltmaya çalışıyorsam, onların da öyle yapması lazım. Hataları başımızın üzerine. Benim demek istediğim vakim ve fahiş hatalar. Fenerbahçe'nin başındayken Eskişehir'de Caner'in kırmızı kartına isyan ettim. O gün isyan ettiğim hakem, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni yöneten hakem. 10 numara maç yönetti. Maçın yıldızıydı bana göre. Temel duruşu, ben bu maçı yöneteceğim, kimin gücü yeterse kazansın, duruşuydu. Video hakem bana göre işleri biraz daha zorlaştıracak. 5 ve 6. hakemler totalde 10 hata yapılıyorsa bu sayıyı 4'e indirmişti. Ara sıra uyuşmazlık olacak. Ama bu sezon neden kaldırıldı bu 5 ve 6. hakemler. Video hakemde de 10 hatadan 1 hataya indirilecek ama o 1 hata, diğer doğal hataların çok daha önüne geçecek" diye konuştu.



"OYUNUN BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI"

Konyaspor'un başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı bir maçın fotoğrafının gösterilmesi üzerine Kadıköy'de maça çıktığı zaman duygusal iniş, çıkışlar olduğunu söyleyen Kocaman, "Hemen arkasından ise yaptığınız iş ve size güvenen insanlar aklınıza geliyor. Ayrıca bugün burada bulunuyorsak, istediğimiz gibi yaşayabiliyorsak, bizi buralara getiren futboldur. Bu nedenle oyun bütünlüğüne de saygı duyulması gerekiyor" dedi.

Yarın imzaların atılacağını tekrarlayan Kocaman, takımdan gidecek ve kalacaklarla ilgili olarak da, "Yarından sonra gidenler kalanlar belli olacak. Bu da hayatın gerçeği. Biz de gideceğiz, herkes gidecek. Ama esas olan ana geminin gidişatı" diyerek sözlerini tamamladı.

