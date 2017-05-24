Beklendiği gibi Türkiye'yi suçladı

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, başkanlığındaki milletvekili heyetinin Türkiye'ye 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ziyaretin son anda iptal edilmesinin arkasında Türkiye'nin yoğun baskısının olduğunu ileri sürdü.
Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, başkanlığındaki milletvekili heyetinin Türkiye'ye 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ziyaretin son anda iptal edilmesinin arkasında Türkiye'nin yoğun baskısının olduğunu ileri sürdü. Ziyaretin Türkiye'den üst düzeyden "münasebetsiz" bir ziyaret olarak değerlendirildiğini, yapılacak ziyaretin resmi bir hüviyeti olmayacağından, parlamentoda görüşme imkanı olmayacağı için Alman milletvekilleri heyetine de güvenlik için de koruma tahsis edilmeyeceği bildirildiğini söyleyen Yeşiller Partili Meclis Başkan Yardımcısı Roth, böyle bir durumdan dolayı ziyareti iptal ettiklerini açıkladı. Bu tutumu 'siyasi provokasyon' olarak nitelendiren Roth, Türkiye ile siyasi ilişkilerin imkansızlaştığını savundu. (Mehmet Koca / İHA)
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