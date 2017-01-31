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Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı
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Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun, bugün kaleme aldığı yazısında evet oyu verecek olan seçmene hakaret yağdırdı.

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği referandumu tarihi henüz netleşmedi, ancak kampanyalar şimdiden başladı.

Referandum kampanyasında iki taraf var. Bir yandan ülkenin aydınlık yarınları için evet diyen AK Parti ile MHP, karşı tarafta ise Türkiye'nin her atılımına karşı duran CHP ve HDP... Terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ de hayır cephesinde..

"EVET'ÇİLER G.T KILI, ŞAKLABAN.."

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bugün kaleme aldığı "Evet-Hayır" başlıklı yazısında, her seçim öncesi takınılan tavrı yineleyerek "Evet"çileri aşağıladı.

Coşkun yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Evet-hayır "g.tünün kılı olurum" ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır,

Evet-hayır şu yalaka şaklaban ile Atatürk'ün askerleri arasındadır

Evet-hayır cehalet ile ilim arasındadır.."


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