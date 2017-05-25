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Yalçın Şimşek

Bekir Ağırdır fıkra gibi!

Sonsuz teşekkürler ediyorum KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'a; ikidir güldürüyor beni!

İlki geçtiğimiz ekim ayında, yani 6 ay önce idi. Yine NTV'deki tartışma programında yaptığı analizlerle güldürmüştü beni!

Konu aynı idi, yani şu meşhur; FETÖ'nün siyasi ayağı meselesi.

Ağırdır, AK Parti içerisinde sayıları 20 ile 40 arasında FETÖ'cü vekil olduğunu iddia ederek, saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan bu vekillerin, başkanlık sistemi oylamasında ret oyu verebileceğini ve değişiklik teklifinin Meclis'te referandum sayısı olan 330'a ulaşamayabileceğini söylemişti.

Halkın nabzını tutma konusunda ehil bir kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin, böyle bir iddiada bulunması beni sadece şaşırtmamış, güldürmüştü de. Hatta bu konuda bir de köşe yazısı yazmıştım.

Bu uçuk kehaneti (!) gerçekleşmemesi Ağırdır'ın hızını kesmemiş olacak ki, yeni kehanetlerine devam etti 23 Mayıs'ta NTV'deki Doğrudan Siyaset, adlı programda.

Ağırdır, AK Parti bünyesinde FETÖ'cülerin olmamasının düşünülemeyeceğine dikkat çekerek mealen şöyle devam ediyor:

AK Parti bünyesindeki bakan, milletvekili, belediye başkanı ve il başkanı düzeyindeki FETÖ'cüler önümüzdeki 6 ay içerisinde temizlenecek.

Ancak bu temizlik, siyasi taktik olarak AK Parti'ye zarar vermeden yapılacak. Yani FETÖ'cüler önce görevden alınacaklar, tutuklamalar daha sonra yapılacak. Böylece AK Partili falanca belediye başkanı tutuklandı denmeyecek, falanca kişi tutuklandı denecek!!!...

İyi bir araştırmacı da olsanız, eğer düz mantıkla düşünürseniz çok kötü çuvallarsınız.

Düz mantık size; ordudan yargıya, emniyetten eğitime dek her alana el atan FETÖ, mutlaka siyasete de el atmıştır. 12-13 yıldır AK Parti hükümetleriyle işbirliği yaptığına göre, en fazla da bu partide örgütlenmiştir, der. Eğer yaşananları dikkate almaz iseniz, bu doğrudur da.

Ancak, unutmamak gerekir ki 2012'den bu yana AK Parti ile FETÖ arasında yaşanan bir ölüm kalım mücadelesi var.

FETÖ'nün, 2012 MİT krizinin ardından, 17-25 Aralık 2013'te kalkıştığı sivil darbe girişimiyle işler değişti.

Çünkü FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonunun asıl amacı, AK Parti Hükümetini düşürmek, Başbakan Erdoğan'ı tutuklamaktı.

FETÖ bu süreçte başta CHP olmak üzere kimi siyasi partileri, bir kısım medyayı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunu yanına çekmeyi başardı.

CHP yöneticilerinin, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Başbakan Erdoğan aleyhine gün aşırı düzenledikleri basın toplantıları daha dün gibi aklımda…

Erdoğan, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından gücü yettiğince bürokrasi ve AK Parti içerisinde büyük bir FETÖ'cü avı başlattı.

Hatta bürokrasi ve AK Parti'deki FETÖ temizliğini, kimi dava arkadaşlarına rağmen sürdürdü.

FETÖ'nün 2013 sivil darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçim ve ardından da 7 Haziran ve 1 Kasım seçimler yapıldı.

AK Parti yönetimi, FETÖ'cülerin listelere sızmaması için büyük gayret gösterdi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şahsen yerel seçimin yanı sıra 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili listelerini idik didik ettiği söylenir…

Şimdi Ağırdır'a göre, Cumlurbaşkanı Erdoğan, AK Parti bünyesindeki FETÖ'cüleri bilmesine rağmen, partisi zarar görmesin diye tutuklanmalarını istemiyor!!!...

Siyasi taktik olarak, FETÖ'cülerin AK Parti bünyesindeyken değil, partiden atıldıktan sonra tutuklanmasını hedefliyor!!!...

Gel de gülme!

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