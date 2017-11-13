13.11.2017 10:23 Beki İkala Erikli cinayeti davasında flaş gelişme

Yazar Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde öldüren Sinem Koç'un cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verildi. Yazar Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde öldüren Sinem Koç'un cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verildi.

"Melekler ile yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli'yi 16 Aralık 2016'da ofisinin önünde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Sinem Koç'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Sinem Koç, ifadelerinde, Erikli'nin kitabını okuduktan sonra şeytani şeyler görmeye başladığını, psikolojisinin bozuk olduğunu, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmişti. Mahkemenin kararı üzerine, sanık Koç'un Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığının tespit edilmesine dair rapor alınmasına karar verilmişti.

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı ile 4 Ruh Sağlığı ve İç hastalıkları uzmanının imzasının yer aldığı kararda, sanığın 11 Eylül 2017 ve 13 Ekim 2017 tarihleri arasında gözlem altına alındığı belirtildi. Sanığın bu süreçte, kendisine ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği kaydedilerek, "Dava dosyasının tetkikinde de, işlenen suçu takip eden günlerde herhangi bir akli arıza içinde bulunduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, ceza sorumluluğunun tam olduğu" ifade edildi.

Dava dosyasına giren raporun, 28 Kasım tarihinde görülecek duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

(Başak Akbulut/İHA)

