Bekçiyi korkutup iş yerini soydular

Gaziantep'te hırsızlık çetesi önce rastgele ateş edip bekçileri korkuttu, sonra da iş yerlerini soydu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şahinbey ilçesi KÜSGET Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar sanayi sitesinde gözlerine kestirdikleri iş yerlerinin çevresinde öncelikle sokağın her iki tarafına silahlı gözcüler koydu. İddiaya göre, kendilerini fark eden bekçilerin üzerine rastgele ateş eden şahıslar, kısa sürede iş yerlerini soyarak kayıplara karıştı. Bu soygun girişimlerinden biri bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



"BEKÇİLER VAR AMA ONLARIN DA CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Bu tür soygun olaylarının sık sık yaşandığını dile getiren sanayi esnaflarından Cuma Dağ, "Burada hem malımız hem canımız tehlikede. Akşamları evlerimize gidiyoruz ama aklımız hep iş yerimizde acaba ne oldu diye endişe ediyoruz. Burada bekçiler var ama onların da can güvenliği yok, çünkü gelen şahıslar görüntülerde de görüldüğü gibi rast gele av tüfeği ile ateş ediyorlar. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz' dedi.

Arabasına ve iş yerine kurşun isabet eden esnaflardan Metin Usta ise can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "Hırsızlar, sokaktan kapıdan, çatıdan her yerden geliyor. Bekçilerimiz de artık bıktı bu durumdan, böyle giderse bırakıp gidecekler çünkü onların da can güvenlikleri yok. Önceki gece gelip yine buralarda rast gele ateş ettiler, korkudan kapımızı kapatıp iş yerimizde saklandık. Yetkililerden böyle olayların olmaması için önlemlerini arttırmalarını istiyoruz' diye konuştu.

