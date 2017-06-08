Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bekçiyi korkutup iş yerini soydular
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bekçiyi korkutup iş yerini soydular

Gaziantep'te hırsızlık çetesi önce rastgele ateş edip bekçileri korkuttu, sonra da iş yerlerini soydu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'te hırsızlık çetesi önce rastgele ateş edip bekçileri korkuttu, sonra da iş yerlerini soydu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Şahinbey ilçesi KÜSGET Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar sanayi sitesinde gözlerine kestirdikleri iş yerlerinin çevresinde öncelikle sokağın her iki tarafına silahlı gözcüler koydu. İddiaya göre, kendilerini fark eden bekçilerin üzerine rastgele ateş eden şahıslar, kısa sürede iş yerlerini soyarak kayıplara karıştı. Bu soygun girişimlerinden biri bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BEKÇİLER VAR AMA ONLARIN DA CAN GÜVENLİĞİ YOK"
Bu tür soygun olaylarının sık sık yaşandığını dile getiren sanayi esnaflarından Cuma Dağ, "Burada hem malımız hem canımız tehlikede. Akşamları evlerimize gidiyoruz ama aklımız hep iş yerimizde acaba ne oldu diye endişe ediyoruz. Burada bekçiler var ama onların da can güvenliği yok, çünkü gelen şahıslar görüntülerde de görüldüğü gibi rast gele av tüfeği ile ateş ediyorlar. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz' dedi.
Arabasına ve iş yerine kurşun isabet eden esnaflardan Metin Usta ise can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "Hırsızlar, sokaktan kapıdan, çatıdan her yerden geliyor. Bekçilerimiz de artık bıktı bu durumdan, böyle giderse bırakıp gidecekler çünkü onların da can güvenlikleri yok. Önceki gece gelip yine buralarda rast gele ateş ettiler, korkudan kapımızı kapatıp iş yerimizde saklandık. Yetkililerden böyle olayların olmaması için önlemlerini arttırmalarını istiyoruz' diye konuştu.
(Orhan Erkılıç - Mehmet Bulut/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gomis ve Belhanda koptu geliyor
Milletvekilleri TBMM'de çocuklarla birlikte pedal çevirdi
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Katliam gibi: 4 ölü !
YÖK Başkanı Beştepe'de
İstanbul plajları yeni sezona hazır
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!
Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!
Türkiye-Katar anlaşması kabul edildi
Türkiye-Katar anlaşması kabul edildi
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!
Putin'den savaş tehdidi: Kimse hayatta kalamaz!
Putin'den savaş tehdidi: Kimse hayatta kalamaz!
Katar'a 5 bin Türk askeri gönderiliyor
Katar'a 5 bin Türk askeri gönderiliyor
Suudilerin Osmanlı korkusu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Suudilerin Osmanlı korkusu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gomis ve Belhanda koptu geliyor
Gomis ve Belhanda koptu geliyor
Milletvekilleri TBMM'de çocuklarla birlikte pedal çevirdi
Milletvekilleri TBMM'de çocuklarla birlikte pedal çevirdi
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Katliam gibi: 4 ölü !
Katliam gibi: 4 ölü !
YÖK Başkanı Beştepe'de
YÖK Başkanı Beştepe'de
İstanbul plajları yeni sezona hazır
İstanbul plajları yeni sezona hazır
Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış !
Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış !
Geleneksel çocuk oyunları tekrar canlandı
Geleneksel çocuk oyunları tekrar canlandı
Göztepe ve Eskişehirspor'un cezaları belli oldu
Göztepe ve Eskişehirspor'un cezaları belli oldu
Elitaş'tan 'zeytinlik düzenlemesi' açıklaması
Elitaş'tan 'zeytinlik düzenlemesi' açıklaması
E-5'de takla atan araç metrobüs yoluna girdi
E-5'de takla atan araç metrobüs yoluna girdi
Kaçırılan Afgan çocuk amcasına böyle kavuştu
Kaçırılan Afgan çocuk amcasına böyle kavuştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English