Bekçinin aracının altına yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bekçilik yapan bir kişinin aracının altına teröristlerce yerleştiren bombanın patlatılması sonucu bir kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bekçilik yapan bir kişinin aracının altına teröristlerce yerleştiren bombanın patlatılması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Pazaryolu üzerinde çarşı ve mahalle bekçisi M.D'ye (23) ait otomobilin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Bekçinin dayısı A.D. (44) araca bindiği sırada uzaktan kumandayla EYP'nin patlatılması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan A.D. yapılan ilk müdahaleden ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Mehmet Salih Keskin/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.