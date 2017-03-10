Bekçinin aracının altına yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bekçilik yapan bir kişinin aracının altına teröristlerce yerleştiren bombanın patlatılması sonucu bir kişi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bekçilik yapan bir kişinin aracının altına teröristlerce yerleştiren bombanın patlatılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Pazaryolu üzerinde çarşı ve mahalle bekçisi M.D'ye (23) ait otomobilin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Bekçinin dayısı A.D. (44) araca bindiği sırada uzaktan kumandayla EYP'nin patlatılması sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan A.D. yapılan ilk müdahaleden ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)