Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı 2016 yılı ölüm istatistiklerine göre, bebek ölümlerinde Tunceli 3,1 ile en düşük, Bingöl ise 18,2 ile en yüksek kent oldu.

Tunceli'de bebek ölüm hızının düşük oluş sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sercan Özaydın, "Tunceli'de bebek ölüm sayısının düşük olması öncelikle sağlıklı bir gebelik süreciyle ilgili. Biz burada gebelerimizi tespit etmek için aile hekimlerimiz üzerinden taramalar yapıyoruz. Zaten Tunceli bu noktada çok aydın. Sağlık okuryazarlığının yüksek olduğu bir kent. Gebenin tespiti anı itibariyle aile hekimlerimiz en seri şekilde sağlıklı gebelik için eğitimler düzenliyor. Gebemize nasıl beslenmesi gerektiğini, nasıl uyuması gerektiğini anlatıyoruz. Onun laboratuvar tetkiklerine bakıyoruz. Sağlık Bakanlığımız da her gebeye D vitamini desteğini ücretsiz sağlıyor" dedi.



"TUNCELİ'DE HİÇ GEBE ÖLÜMÜ YOK"

Gebe okullarında sağlık okuryazarlığını arttırmaya çalıştıklarını ve aşılamaya önem verdiklerin belirten Özaydın, Türkiye ortalamasında gebelik süresince aile hekiminin 3 kez gebeyi gözlemlediğini ancak Tunceli'de bunu 4 ve üzerinde yaptıklarını söyledi.

Doğum sonrasının da son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Özaydın, "Doğum sonrasında ilk bakım, taramalar devam ediyor. Sonrasında bebeklerimizi çocukluk safhasına kadar izliyoruz. Baş gelişiminden, uzamasına, kilosuna kadar takip ediyoruz. Köylerde aile hekimlerimiz aşıları uyguluyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bu başarıyı yakalıyoruz. 28 aile hekimi üzerinden. Altın bebek dostu iliz. Hiç gebe ölümü yok. Bu çok büyük bir başarı. Kısa süre içinde gebe okulunun açılması, misafir gebe uygulamasının tercih edilmesiyle bebek ölümüyle ilgi oranı çok daha düşüreceğimiz hissiyatı içindeyiz" diye konuştu.



BİNGÖLLÜLER, SONUCU İMKANSIZLIĞA BAĞLIYOR

Tunceli'ye komşu olan ve tam tersi bir sonuçla bebek ölümlerinde en üst sırada yer alan Bingöl'de ise hastanelere giden vatandaşlar, yeterli imkanların olmadığını ileri sürüyor.

Bingöl'de her alanda eksiklikler olduğunu belirten Fatma Aydın Bataray, "Bu eksiklikler sağlık başta olmak üzere her konuda hissediliyor. Hastaneler konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, her hastalıkta sevk edilip dışarı gönderiliyoruz. Sevk alıp da gidemeyen insanlar oluyor. Hastanelerin donanımlarında zayıf" dedi.

Kentteki uzman doktorların yetersiz olduğunu kaydeden Mehmet Sıdık Bucuka ise, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde uzman doktor yetersiz. Bingöl'e gelen doktorların hepsi pratisyen, bunlar adeta birer çırak gibi burada kendilerini test edip gidiyorlar" diye konuştu.

Kentteki hastanelerde yeterince imkan olmadığını savunan Zeynep Baykara da, "Çocuklarımızı hastaneye getirince hemen dışarı sevk ediliyoruz. Burada hiçbir şey yapamıyorlar. Doktor eksikliği var ve hastanelerdeki imkanlar yetersiz" şeklinde konuştu.

