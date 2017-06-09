Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı 2016 yılı ölüm istatistiklerine göre, bebek ölümlerinde Tunceli 3,1 ile en düşük, Bingöl ise 18,2 ile en yüksek kent oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı 2016 yılı ölüm istatistiklerine göre, bebek ölümlerinde Tunceli 3,1 ile en düşük, Bingöl ise 18,2 ile en yüksek kent oldu.
Tunceli'de bebek ölüm hızının düşük oluş sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sercan Özaydın, "Tunceli'de bebek ölüm sayısının düşük olması öncelikle sağlıklı bir gebelik süreciyle ilgili. Biz burada gebelerimizi tespit etmek için aile hekimlerimiz üzerinden taramalar yapıyoruz. Zaten Tunceli bu noktada çok aydın. Sağlık okuryazarlığının yüksek olduğu bir kent. Gebenin tespiti anı itibariyle aile hekimlerimiz en seri şekilde sağlıklı gebelik için eğitimler düzenliyor. Gebemize nasıl beslenmesi gerektiğini, nasıl uyuması gerektiğini anlatıyoruz. Onun laboratuvar tetkiklerine bakıyoruz. Sağlık Bakanlığımız da her gebeye D vitamini desteğini ücretsiz sağlıyor" dedi.

"TUNCELİ'DE HİÇ GEBE ÖLÜMÜ YOK"
Gebe okullarında sağlık okuryazarlığını arttırmaya çalıştıklarını ve aşılamaya önem verdiklerin belirten Özaydın, Türkiye ortalamasında gebelik süresince aile hekiminin 3 kez gebeyi gözlemlediğini ancak Tunceli'de bunu 4 ve üzerinde yaptıklarını söyledi.
Doğum sonrasının da son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Özaydın, "Doğum sonrasında ilk bakım, taramalar devam ediyor. Sonrasında bebeklerimizi çocukluk safhasına kadar izliyoruz. Baş gelişiminden, uzamasına, kilosuna kadar takip ediyoruz. Köylerde aile hekimlerimiz aşıları uyguluyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bu başarıyı yakalıyoruz. 28 aile hekimi üzerinden. Altın bebek dostu iliz. Hiç gebe ölümü yok. Bu çok büyük bir başarı. Kısa süre içinde gebe okulunun açılması, misafir gebe uygulamasının tercih edilmesiyle bebek ölümüyle ilgi oranı çok daha düşüreceğimiz hissiyatı içindeyiz" diye konuştu.

BİNGÖLLÜLER, SONUCU İMKANSIZLIĞA BAĞLIYOR
Tunceli'ye komşu olan ve tam tersi bir sonuçla bebek ölümlerinde en üst sırada yer alan Bingöl'de ise hastanelere giden vatandaşlar, yeterli imkanların olmadığını ileri sürüyor.
Bingöl'de her alanda eksiklikler olduğunu belirten Fatma Aydın Bataray, "Bu eksiklikler sağlık başta olmak üzere her konuda hissediliyor. Hastaneler konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, her hastalıkta sevk edilip dışarı gönderiliyoruz. Sevk alıp da gidemeyen insanlar oluyor. Hastanelerin donanımlarında zayıf" dedi.
Kentteki uzman doktorların yetersiz olduğunu kaydeden Mehmet Sıdık Bucuka ise, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde uzman doktor yetersiz. Bingöl'e gelen doktorların hepsi pratisyen, bunlar adeta birer çırak gibi burada kendilerini test edip gidiyorlar" diye konuştu.
Kentteki hastanelerde yeterince imkan olmadığını savunan Zeynep Baykara da, "Çocuklarımızı hastaneye getirince hemen dışarı sevk ediliyoruz. Burada hiçbir şey yapamıyorlar. Doktor eksikliği var ve hastanelerdeki imkanlar yetersiz" şeklinde konuştu.
(Yılmaz Atar-Ercan Topaç / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Milli Takım'da fire
Dördüzlerin karne sevinci
Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Milli Takım'da fire
Milli Takım'da fire
Dördüzlerin karne sevinci
Dördüzlerin karne sevinci
Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor
Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı
İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı
Katar bağlantılı oluşumlar kara listeye alındı
Katar bağlantılı oluşumlar kara listeye alındı
Araç kiralamada 7 bin lira kuralı kaldırıldı
Araç kiralamada 7 bin lira kuralı kaldırıldı
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Deniz Türüç Milli Takım kampından ayrıldı
Deniz Türüç Milli Takım kampından ayrıldı
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English