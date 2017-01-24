Bebek görmeye gidecekler dikkat: Altına en iyi alternatif

Bebek görmeye giden aileler, altın fiyatları yükseldiği için çareyi; bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının içine konulduğu pasta şekli verilmiş bez paketi götürmekte buldu.

Bebek görmeye giden aileler, altın fiyatları yükseldiği için çareyi; bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının içine konulduğu pasta şekli verilmiş bez paketi götürmekte buldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir pastane, çalışanlarından birinin bebek sahibi olmasının ardından; yaptığı pastalarla bebek görmeye giden ailelerin kesesini rahatlattı. Altın fiyatlarının artması karşısında, pasta görünümlü çocuk bezi paketlerini alternatif olarak kullanan ebeveynler, yeni doğan bebekleri görmek için fiyatı daha uygun olan pasta görünümlü bez paketlerini kullanıyorlar. Bebek ziyaretlerinin vazgeçilmezi çeyrek altın fiyatının, 242 TL'yi bulması ile pasta görünümlü bez paketi talepleri artarken, üreticiler siparişlere yetişmeye çalışıyor.



"BEBEĞİN TÜM İHTİYAÇLARI PASTA GÖRÜNÜMLÜ BEZ PAKETİ İÇİNDE"

Her şeyin bir bebeğinin olması ile başladığını anlatan pasta görünümlü bez paketinin fikir sahibi Begüm Dokuyan, "Fikir, anne olduktan sonra aklıma geldi. Bir çocuk için en gerekli şeylerden bir tanesi çocuk bezi. Pastane sektöründe olduğumuz için pasta görünümlü bez paketleri yapmayı düşündük ve gelen müşterilerimiz tarafından da çok fazla talep gördü. Pasta görünümlü bez paketleri içinde peluş ayıcığı, çorabı, tulumu, biberonu her türlü hediye aksesuarları bulunmaktadır. Ayrıca küçük hediye sepetlerimiz de var içinde çikolatası, bebe yağı, şampuanı, sabunu, önlüğü, askılı atleti her şeyi bir kutuya süsleme şeklinde hazırladık. Benim çocuğum olduktan sonra hep ayrı ayrı hediyeler aldım; bezdi, biberondu, atletti. Bunları bir araya getirip de satmanın daha iyi olacağını düşündüm ve bu şekilde süsleyip şık bir hediye paketi haline getirip vermek daha güzel oldu" dedi.



SATIŞLARA YETİŞEMİYORLAR

Pastane sahibi Murat Ulu da çalışan personelinin fikrini oldukça mantıklı bulduğunu ve pasta görünümlü bez paketleri yapmaya başladıklarını belirterek, "Daha öncesinde bebek ziyaretlerine, bebek görmeye giden müşterilerimiz bizden bebek biblolu çikolatalar zaten alıyorlardı. Bizde onun yanına alternatif daha değişik neler sunabiliriz dedik ve pasta görünümlü bez paketleri yaptık. Pastalar çok ilgi gördü. Malum şu anda ekonominin durumu belli, bir çeyrek altın almak için fiyatlar 200 TL üstünden başlıyor. Biz bu pasta görünümlü bez paketlerini 90 -100 TL gibi küçük bir rakama satıyoruz. Hem uygun hem de kullanışlı bir hediye gönderebiliyoruz. Yeni doğmuş bebeğin tüm ihtiyaçlarını bir pakette barındırıyoruz" dedi.

Geliştirdikleri pasta görünümlü bez paketleri satışlarının da oldukça iyi gittiğini dile getiren Murat Ulu, "Satışların bu kadar gideceğini bizde hiç tahmin etmiyorduk. Şu anda satışlarda patlama var, yetiştiremiyoruz" dedi.

Vatandaşların pasta görünümlü bez paketlerini ilk gördüklerinde oldukça şaşırdığını belirten Ulu, pasta görünümlü bez paketlerini tanıtmakta zorlandıklarını söyledi.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)