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Bebek gibi baktıkları kuzunun altını bezliyorlar
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Bebek gibi baktıkları kuzunun altını bezliyorlar

Manisa'da bir aile, kendilerine ait çiftlikte doğduktan sonra annesi ölen 15 günlük kuzuyu evlerine altına çocuk bezi bağlayarak bebek gibi bakıyorlar.

Manisa'da bir aile, kendilerine ait çiftlikte doğduktan sonra annesi ölen 15 günlük kuzuyu evlerine altına çocuk bezi bağlayarak bebek gibi bakıyorlar.
Manisa'da Karaca ailesinin kendilerine ait çiftçilerinde bir koyun üçüz doğurmasından sonra hastalanarak öldü. Doğumdan hemen sonra ölen anneyle birlikte üçüz kuzulardan 2'si daha ölünce yalnız kalan ve ismine Benekli adı verilen kuzu bakılması için diğer koyunların yanına bırakıldı. Sürüdeki koyunlar da Benekli'yi emzirmeyince Karaca ailesi sahip çıktı. Kendilerine ait çiftliklerinden evlerine getirdikleri kuzuya bebek gibi bakan Nihat ve Nebahat Karaca çifti ile Sinem Karaca Ay, Benekli'nin altını çocuk beziyle bağlıyor. Tahirova cinsi kuzu Benekli ise artık aileden biri haline geldi. Acıktığını çeşitli hareketler yaparak sahiplerinin göğsüne ve koltuk altlarına vurarak belli eden Benekli, günde 2,5 litre süt tüketiyor. Sahipleri tarafından biberonla emzirilen Benekli'nin bezi ise günde 7 kez değiştiriliyor. Henüz 15 günlük olan Benekli'nin bakımını üstlenen Sinem Karaca Ay, "15 gün önce koyunumuz doğum yaptı. İlk doğumuydu. Zor bir doğum olunca yavruları da vefat etti. Tek bu kaldı. Annesi de iki gün sonra öldü. Biz de başka anneler yanına almayınca evde bakmaya karar verdik. Şu anda gül gibi bakıyoruz ona. Kendi aramızda çocuklar gibi şen, aileden biri oldu artık. Günde 6, 7 adet bez bağlıyoruz. 2, 2,5 litre de süt tüketimimiz var. Böyle bakım yapmaya çalışıyoruz. Doğal ortamına zor alışacak. Bırakamayacağız. Bilmiyorum ne olacak" dedi.

"Çiftliğimizde ne kadar öksüz yetim varsa bakımlarını yapıyoruz"
Benekli'nin büyüdükten sonra yeniden sürüye döneceğini söyleyen Ay, "Çiftlikte de zaten babam hayvancılıkla uğraşıyor. O yüzden koyunlarımız var orada. Bir şekilde büyüdükten sonra doğal ortamına adapte olur. İsmini Benekli koyduk. Ben çalıştığım için daha çok kız kardeşim ilgileniyor. Kız kardeşim gününü bununla geçiriyor. Tanıdığımız bir yere gideceğimiz zaman onu da yanımızda götürüyoruz. Hiç bir yeri kirletmiyor. Kirletme gibi bir şansı yok. Acıktığı zaman bir şekilde hareketler yapıyor. Kim süt verecekse onun peşinden gidip gelmeye başlıyor. Pislediği zaman da altını görebiliyoruz zaten. Aynı bebek bakımı gibi. Kuzular annelerinden nasıl emerse, aynı onun gibi göğsüne ve koltuk altına vurarak tepkiler veriyor. Süt istediğini belirtiyor. Haziran ayından Ekim ayına kadar biz çiftlikte kalıyoruz. Zaten babam devamlı orada. Bir şekilde zorlanmayacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Daha önceden de annesiz kalan yavru hayvanları evlerinde baktıklarını sözlerine ekleyen Ay, "Kedi baktık. Köpek baktık. Ördek yavrularımız vardı. Anneleri istemedi onlara baktık. Biz hayvanları çok sevdiğimiz için ayırt etmeden, çiftliğimizde ne kadar öksüz yetim var getiriyoruz. Bakımlarını üstlenip geri götürüyoruz" diye konuştu.
(Aykut Yeniçağ/İHA)
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