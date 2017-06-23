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Bebeğini öldüren anne: 'Çok pişmanım'
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Bebeğini öldüren anne: 'Çok pişmanım'

Adana'da evlendikten 12 yıl sonra, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık bebeğini, ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.

Adana'da evlendikten 12 yıl sonra, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık bebeğini, ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 21038 Sokak'taki 4 numaralı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre 12 yıl fabrikada çalışan İbrahim O. (41) ile ev hanımı Habibe O. (33) evlendi. Çift evlendikten sonra bebek sahibi olmak istedi ancak bir türlü bebekleri olmadı. Bunun üzerine asgari ücretle geçimini sağlayan çift para biriktirip tüp bebek yaptırmaya karar verdi. Parayı geçen yıl denkleştiren çift tüp bebek tedavisi görünce 6 ay önce Muhammet ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.

"SUSUNCA İŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ANLADI"
İddiaya göre, bugün İbrahim O. işe gidince anne ile oğlu evde kaldı. Anne, sürekli ağlayan oğlunu susturmak için bebeğinin ağzını ve burnunu eliyle kapattı. Çocuğu susunca elini çeken anne ev işlerini yapmaya devam etti. Bebeğin bir süre hareketsiz kalmasından şüphelenen anne bebeğinin öldüğünü anlayarak koşarak akrabalarına gidip olayı anlattı. Akrabaları eve gelip baktıklarında çocuğu hareketsiz görünce ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği Adana Çocuk Hastanesine kaldırdı. Ancak bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne de polis tarafından gözaltına alındı.

"GÖZYAŞLARI İÇİNDE 12 YIL SONRA BULDUM KENDİ ELLERİMLE YOK ETTİM"
Genç kadın cinayet dedektiflerine verdiği ifadede eşinin asgari ücretle çalıştığını 12 yıldır çocuk yapmak için çalıştıklarını en son para biriktirerek tüp bebek yapmaya karar verdiklerini bu çocuğa da tüp bebek ile kavuştuklarını belirterek, "Çok zor şartlarda 12 yıl sonra bulduğum bebeğim susmuyor diye kendi ellerimle öldürdüm. Çok pişmanım, ben onu çok seviyordum" diye gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.
Genç kadın ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın polisler tarafından adliyeye götürülürdü. Genç kadın bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Sürekli ağlayan kadın önce savcı daha sonrada hakim karşısına çıkacak.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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