Bebeğini görmeye giderken can verdi

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil takla attı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen annenin, 4 ay önce dünyaya gelen ve kuvözde tutulan bebeğini görmeye gittiği öğrenildi.

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil takla attı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen annenin, 4 ay önce dünyaya gelen ve kuvözde tutulan bebeğini görmeye gittiği öğrenildi.

Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender Celayir idaresindeki 34 AJ 3766 plakalı otomobil ile eşi Nurgül, annesi Feride Celayir'i yanına alarak 4 ay önce dünyaya gelen ve hastanede kuvözde tutulan bebeklerini ziyarete gitmek için yola çıktı. İlçeyi yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, sürücünün eşi Nurgül Celayir (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İskender ve annesi Feride Celayir ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen kayınbaba Mustafa Celayir ise gelinin cenazesini teşhis ederek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden annenin, Keban İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne memur olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)